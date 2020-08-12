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【港股追蹤】三大電訊商首隻派成績表　業績有睇頭

股樓投資 22:32 2020/08/12

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市場今日（12日）聚焦騰訊控股（00700）業績，股份業績好過市場預期，預料明日開市大有機會造好。與此同時，同日其實有不少重磅股公布業績，藍籌電訊股中國聯通（00762）雖然近月股價偏弱，惟今次卻交出一份不俗的業績，股價或有機會見底反彈。

集團公布，上半年收入1,504億元人民幣，按年上升3.8%，中期純利75.7億元人民幣，按年增長10.1%，兩者均稍好過市場預期。期內EBITDA同比微跌0.1%，至494.5億元人民幣，同樣較市場預期中位數為高。

相關文章:【港股業績】騰訊系閱文上半年蝕逾30億　花旗瑞銀齊削目標價

今年行業受疫情影響，上客量一度出現淨流失，令市場十分擔憂，不過近月公布的數字顯示，上客量已經回升，聯通上半年移動服務收入按年微跌2.8%，亦有收窄跡象。

內地去年第四季開始5G商用，今年上客量逐漸上升，雖然市場擔心疫情及5G初期的資本開支，或影響三大電訊商盈利及前景，但今次聯通的中期業績，或成為利好行業的信號。集團股價年內累跌近40%，顯著跑輸大市，近期新經濟股回氣下，或有利這些舊經濟股藉消息炒一轉，值得留意。

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撰文 : 葉志偉

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