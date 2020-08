【港股追蹤】三大電訊商首隻派成績表　業績有睇頭

市場今日(12日)聚焦騰訊控股(00700)業績,股份業績好過市場預期,預料明日開市大有機會造好。與此同時,同日其實有不少重磅股公布業績,藍籌電訊股中國聯通(00762)雖然近月股價偏弱,惟今次卻交出一份不俗的業績,股價或有機會見底反彈。

集團公布,上半年收入1,504億元人民幣,按年上升3.8%,中期純利75.7億元人民幣,按年增長10.1%,兩者均稍好過市場預期。期內EBITDA同比微跌0.1%,至494.5億元人民幣,同樣較市場預期中位數為高。

今年行業受疫情影響,上客量一度出現淨流失,令市場十分擔憂,不過近月公布的數字顯示,上客量已經回升,聯通上半年移動服務收入按年微跌2.8%,亦有收窄跡象。

內地去年第四季開始5G商用,今年上客量逐漸上升,雖然市場擔心疫情及5G初期的資本開支,或影響三大電訊商盈利及前景,但今次聯通的中期業績,或成為利好行業的信號。集團股價年內累跌近40%,顯著跑輸大市,近期新經濟股回氣下,或有利這些舊經濟股藉消息炒一轉,值得留意。

