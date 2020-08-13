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【網上展覽】貿發局夏季採購匯網展　吸118國家過萬買家參與

商業 09:00 2020/08/13

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「夏季採購匯 | 網上展」於日前（8月7日）結束，匯聚超過1,300家展商，吸引超過13,000名來自118個國家及地區的優質登記買家參與。(貿發局網站圖片)

新冠肺炎疫情下，世界各地的實體展覽被迫暫停或延期，故貿發局亦轉往網上展覽。「夏季採購匯 | 網上展」於日前（8月7日）結束，匯聚超過1,300家展商，吸引超過13,000名來自118個國家及地區的優質登記買家參與；並舉行多場網上研討會及論壇，錄得超過31,000人次收看。網上展期間，「貿發網採購」平台的瀏覽量較去年同期增加6成至150萬。

【香港疫情】網上展覽增商機　24小時開放吸客

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香港貿發局副總裁周啟良預期，全球的採購模式因這次疫情會漸趨數碼化，日後的展覽也會以實體與網上混合模式舉行。「貿發網採購」平台與「夏季採購匯網上展」相輔相成。前者為供應商提供一個全天候的網上展示平台，網上展則集中進行商貿配對，撮合買賣雙方，猶如參加實體展覽。

調查：4成展商認同線上線下展覽可同步進行

貿發局於網上展舉行期間，向展商及買家進行網上問卷調查，發現超過70%展商首次參加網上展覽。近70%受訪展商認為達到參展目的，包括擴充客源及接觸新客戶、利用網上平台推廣及發佈新產品，以及推廣公司形象及品牌。超過40%展商認同將來線上平台可合併線下展覽同步進行。

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買家方面，80%受訪買家表示首次參加網上展覽，以及認為達到參觀展覽目的，包括發掘新產品、物色新供應商，以及了解瞭解市場資訊及產品趨勢。逾80%受訪買家認為，「夏季採購匯 | 網上展」的「商對易」服務有效協助他們與展商聯繫，由人工智能推薦的展商大致上與他們的產品/服務範圍相配(84%)。

責任編輯：朱悅瀅

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