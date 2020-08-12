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【業績】康哲藥業中期多賺9%至12.8億人幣 派息21.05分

分析 22:08 2020/08/12

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康哲藥業公布，中期盈利12.79億元，按年升9.36%。派發中期息每股21.05分。

康哲藥業 （00867） 上半年溢利按年增長9.36%至12.8億元（人民幣，下同），營業額增長4.8%至31.1億元，毛利增長3.4%至 22.9億元，每股基本盈利增長9.7%至0.5174元。派中期股息每股21.05分，按年增加11.8%。

康哲藥業心腦血管線主要產品包括波依定、新活素、黛力新。期內，心腦血管線實現收入14.5億元，按年升8.3%；消化線主要產品包括優思弗、莎爾福、億活及慷彼申，消化線收入11.6億元，按年增12.7%；眼科線主要產品為施圖倫滴眼液，眼科線收入1.14億元，按年下降1.2%；皮膚線主要產品為喜遼妥，收入8520萬元，按年下降 0.9%。另外，其他產品收入2.99億元，按年下降24.3%。

康哲藥業稱，受新冠肺炎疫情的影響，個別產品因醫院病人流量下降受少量負面影響，但受益於產品品牌優勢和數字化工具的應用，上半年淨利潤的增長達到預期，將繼續密切關注疫情發展及防控趨勢。

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編輯：陳華

香港股票 疫情 經濟 康哲藥業（00867） 新冠肺炎疫情

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