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【美股策略】憧憬經濟復甦　買定金融股追落後?

股樓投資 22:04 2020/08/12

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美國國債息率上揚，令靠息差「搵食」的美國銀行股受惠，追蹤金融業表現的SPDR Financial Sector（XLF.US）昨日升1.6%，成為美股11個板塊中表現最好的一個，但其實金融股上升並非一朝一夕的事，在最近一個月，表現落後的金融股卻開始發力，XLF過去一個月便升7.89%，而追蹤科技股的Technolofy select sector SPDR ETF（XLK.US）反而「雷聲大雨點少」，期內只升3.05%。

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金融股仍有不少追落後空間，皆因以年初至今計算，科技股的表現確實是最標青，XLK在今年升21.5%，同期XLF在期反錄得17.7%的蝕幅。以科技股作為「追落後」的指標，或許過份極端，但就算是標普500指數，今年的失地也早已全數收復，年初至今錄得3.4%的升幅。

撇除追落後概念，銀行股的資產負債表質素在眾美股之中也是數一數二，尤其是大型銀行股，以摩根大通（JPM.US）為例，該行已為未來可預見壊賬預留105億美元的撥備，去年同期摩根只進行了11億美元的撥備，即銀行已預留現金，應對比去年多出十倍的壞賬。

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富國銀行（WFC.US）、美國銀行（BAC.US）及花旗銀行（C.US）也分別進行了95億、51億及79億美元的撥備，三家銀行去年同期撥備金額只有5億、8.57億及21億美元。再者，由疫情後美國政府及聯儲局的行動所見，當局最擔心「就業」和「企業流動性」，三月至今，聯儲局不斷將主流貸款計劃（main street lending program）加碼，然後又買入投資級別的企業債，可保企業流動性問題，加上美國準備推出第二輪紓困措施，確保美國家庭收入不會受太大影響，難怪至今仍未見大規模的違約潮。

此外，周二俄羅斯宣布研發出全球第一款新冠疫苗後，金融市場立即如夢初醒，憧憬經濟前景向好。而事實上，綜合十項領先經濟指標的美國諮商局的領先經濟指標（LEI）6月按年跌8.64%，仍處負區間，但跌幅明顯收窄，如經濟趨穩，即使債息不會大幅上揚，同時也難有大跌的機會，反正債息早已低無可低。

其實上文提及的數隻大型銀行股，股價比疫情前高位足有三成跌幅，就算經濟復甦情況比預期差，股價最多跌至疫情低位。以現股價水平來看，買定傍身未嘗不可。

 

撰文 : 林展鋒

就業 疫情 經濟 美股 ETF 概念 金融 銀行 標準普爾500指數 指數

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