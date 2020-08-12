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【海洋公園】閉園直擊纜車維修員工作　入職有兩大條件？

商業 21:26 2020/08/12

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海洋公園纜車部經理葉沛成表示，從未試過閉園這麼久，維修員努力後亦希望得人欣賞，亦只有遊客乘坐纜車，才能達到送上歡樂的目標。（黃建輝攝）

海洋公園受疫情影響暫時關閉，以為園區杳無人煙，卻還有堅守崗位的工作人員。纜車部經理葉沛成正率領團隊，風雨不改地維修及保養纜車機件，期待公園重開之日，重新接載遊客往返山頭。

在海洋公園工作已踏入第8年，葉沛成至今擁有30年維修經驗，曾從事容器生產及機械維修工作。纜車對他來說，是獨特而專業的。「一個地方興建纜車，通常都是地標，而且纜車技術非常專業，好像將以前讀書所學知識集大成一樣。當初甫看到招聘纜車維修員，沒想太多便應徵了。」

要克服畏高　靠聽聲目測檢查

他坦言，入職有兩大條件，一是刻苦耐勞，日曬雨淋不挑也不怨；二是克服對高空的恐懼，身手靈活如蜘蛛俠，「站上高聳纜塔，正常人都會驚慌，難免怯場，但必須憑意志克服難關，要對自己有信心，這是必經階段。」

戶外工作日曬雨淋，工場亦沒有冷氣提供，做維修必須刻苦耐勞。（黃建輝攝）

技術員入職後將接受高空培訓，並須於職安局考取高空工作牌照，他強調：「試過有人來見工說得，結果做了一個月便辭職，畏高與高空恐懼不同，前者無法幫，做不到便是做不到。」其入園前的最後一份工，是任職於造船廠，由於船身高須搭棚架，面對高空纜車也駕輕就熟。

索道系統全長1.5公里，設有17座纜塔，每座約20米高；每條綫纜有120架纜車，總數240架。每天早上有恒常檢查，靠聽聲、雙眼分辨機件有否不妥。「我們會坐無蓋工程車巡視整條索道，一路聽有沒有異聲、看纜塔有沒有異常，有事便立即找團隊維修。」

纜車維修員每天乘坐工程車巡視索道，靠聽聲、雙眼分辨機件有否異樣。（海洋公園提供圖片）

他提醒：「預防是高空工作的關鍵，不可能等纜車倒下來、殃及人命才維修。」正式開始載客後，則每兩小時巡一次。疫下園內沒有訪客，從遠處卻能看到纜車緩緩升降，盡是維修部在背後默默耕耘，為纜車進行「身體檢查」，包括檢查結構及更換零件，避免機件因暫停運作而容易「打柴」。

疫情下，維修團隊仍要為纜車翻新。（黃建輝攝）

強風天敵　乘客半天吊最驚險

搶修供電最驚險一次，要數6年前纜車在運作中突然停電，乘客被困車內「半天吊」。他憶述：「當時港燈出現電力中斷，剛巧撞正放飯時間，團隊要在有限人手中緊急轉換系統，改用站內的柴油機組提供後備電源。整個過程分秒必爭，畢竟遊人安全至關重要，幸好6分鐘後纜車恢復正常行駛。」

葉沛成憶及，最驚險一次的維修經驗，是為纜車緊急供電，當時乘客被困車內「半天吊」6分鐘。（黃建輝攝）

到底纜車的天敵是誰？他指是強風，因感應器容易發生碰撞，影響系統運作。「纜車最怕遇大風，鋼纜會搖擺不定，故每逢颱風來臨前，團隊均須24小時on call，及時爬上纜塔負責鎖纜，以免鋼纜被風吹到其他地方。」

難得飽覽半空美景，不少乘客都愛影靚相，卻不時鬧出「大頭蝦」情況。「最常見是遺漏錢包在車廂內，又或者手機飛墮草叢中，維修人員須沿山路撿回。」惟他強調，設計上絕不允許乘客伸手觸碰到鋼纜或移動機件，否則這個機器等同失敗。

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香港人的公園　有力自負盈虧

將乘客的人身安全視為使命，認真工作的回報，是每一張笑臉。「每年萬聖節，星期六最旺場，遊人通常玩到不捨得走。看着乘客一直坐纜車下山，沿途風光由深水灣的波平浪靜，慢慢來到站頭一片熱鬧，晚上『香港老大街』的亮燈牌坊，每個『嘩鬼』四處嚇人，場面墟冚且歡樂，更能看到發自內心的笑臉，感動之餘，這亦是公園的價值所在。」

海洋公園早前陷入財困，5月獲財委會撥款54億元救亡，方逃過破產倒閉的命運。葉沛成直言，當初擔心公司經費不足，但有信心只要捱過疫情，仍有實力做到自負盈虧，形容這是「香港人的公園」，盛載不少人的集體回憶。目前他最期待公園重開，「完成一件事都想有人欣賞，纜車亦要有乘客來坐，才能真正送上歡樂。」

記者：姚慧儀

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