【ATMX】美團推夜宵狂歡節扶持夜宵商家 料8月商家銷售額翻倍

▲ 美團宣布推出夜宵狂歡節，以億計流量扶持商家。

美團點評 （03690） 平台宣布推出夜宵狂歡節，對於夜宵商戶和夜宵時段使用的套餐和代金券，美團和大眾點評會傾斜以億級計算的流量進行扶持。據平台預測，活動期間，夜宵商戶平均日銷售額預計比普通商戶多17%，整體夜宵商家在8月銷售額將會比6月翻倍。

美團引述相關調查稱，城市居民6成的消費發生在夜間，夏季正是夜宵消費的旺季，8月是高峰期，而新冠肺炎疫情後，多個地方政府出台推動「夜經濟」發展的政策和舉措，加上餐飲消費需求急需釋放，認為夜宵場景的消費需求正在爆發式增長。

美團點評為保證不同品類和層次的商戶都能夠參與，設置4種不同的參與方式，包括上線滿足條件的夜宵套餐、秒殺夜宵專場、夜宵大促會場、夜宵專場直播。

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編輯：陳華