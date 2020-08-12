【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條

早前《香港經濟日報》一篇文章，講述一名40歲的會計師，期盼達成財務自由，努力累積資產。他選擇了買入滙豐控股（00005）作收息，但近期滙豐不明朗的因素，股價在30多元水平上落，令他十分擔憂，因他在60元水平買滙豐。

這位會計師除了一筆過買，更會月供滙豐，因他覺得滙豐是大藍籌，給他十分安全感，股息率又高，是非常好的資產對象。可惜，這位會計師手上很多滙豐是在60元水平買入的，近期滙豐因國際政治關係，受到許多的壓力，造成了不少不明朗因素，令他十分害怕，這段時間情緒十分低落，從而導致濕疹發作，痛苦萬分。

這篇文章被網民熱議，有網民慨嘆：「人類總要重複同樣的錯誤！」皆因2017年初，一位33歲的士司機在討論區發帖，表示自己靠滙豐「食息」達財務自由、成功提早退休。他2017年2月在討論區發帖：

我今年33歲，終於成功靠買匯控退休了！ 我揸咗的士11年，每月開足30日工，每日揸12個鐘，一個月平均儲蓄$17500，一夠錢就買匯控，唔理咩價位；世紀供股果期我手持5200股，到上個月終於買夠40000股，每個月收過萬蚊息，依家可以退休了! 我同阿媽住自置頹樓，一個月用幾千蚊就夠了，以後我可以做毒L，唔較鬧鐘起床，日日打機，上網，睇書，打波了，好開心！

自滙豐4月宣布今年不派息後，不少網民關注這位的士司機失去滙豐的股息收入，會否打亂他的財務自由計劃。

的士司機、會計師買滙豐，齊齊被「獅王」不派息而打亂財務自由部署，這事例很值得追求財務自由者警剔。記得財經博客止凡今年4月在《iMoney》專欄提醒，達成財務自由應適度分散投資：「散戶要防止投資項目出事，可做的不多。加上，若太集中單一資產項目，萬一出事將嚴重影響生活。」

在此節錄止凡兄的專欄內容，以下四點可謂定立財務自由計劃的規條，值得銘記在心：

第一，集中投資與分散投資，經常是投資者討論的題目。筆者並不反對作合適的分散投資，原因有二。首先，投資股票，始終散戶的控制權有限，散戶要防止投資項目出事，可做的不多。加上，若太集中單一資產項目，萬一出事將嚴重影響生活。 第二，即使財自退休後，仍需習慣繼續監察投資組合。不時檢視與優化組合是需要的，別感到達標後就甚麼也不理。始終，市場會變化，資產會變質，有需要時要作出調整。 第三，被動收入大於日常支出就算財務自由，但這數字別計得太「剛剛好」，預留多點緩衝更好，因為若出現突如其來的變化，也不至於影響生活。記得當年借用了價值投資中的「安全邊際」概念來作比喻，被人留言質疑指一派胡言，「安全邊際」並非這個意思，今次就不用了。 第四，年輕人達到財務自由，需注意日後年紀增加與健康變化，有機會令醫療開支大增，出現失預算的情況，亦是一大風險。

「别把所有資產放在同一個籃子」，是避免投資風險的傳統智慧。筆者想起《iMoney》專欄作者林本利博士(林Sir)有一個股票投資規條——每隻股票只佔投資組合的10%，而且投資要涵蓋不同板塊，例如分散於新經濟股、銀行股、地產股、中港美ETF等。

林本利博士將於9月2日為《iMoney》主講「亂市投資錦囊」講座，分享在新冠肺炎疫症、中美角力、香港政局不穩的亂局下，投資者應如何自處？又會透露其最新部署，多年來跑贏大市7至10%的股票投資策略，以及如何為下一代在英國預備第二家園。

【林本利博士: 亂市投資錦囊】 日期: 2020年9月2日（三） 時間: 7:30pm – 9:30pm 形式: Zoom網上直播 費用: 早鳥價HK$300 (原價HK$350) *凡於8月25日（星期二）或之前報名，可享早鳥價。 網上報名: https://tinyurl.com/ims200902 回贈禮品 價值高達HK$100* 《iMoney智富雜誌》1個月電子版（價值HK$100，如屬現有訂戶，到期日將順延） 電郵： imktg@hket.com

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