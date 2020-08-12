  • 28°C
香港時間 : 2020812日 (三) 23:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條

理財智慧 22:28 2020/08/12

分享：

早前《香港經濟日報》一篇文章，講述一名40歲的會計師，期盼達成財務自由，努力累積資產。他選擇了買入滙豐控股（00005）作收息，但近期滙豐不明朗的因素，股價在30多元水平上落，令他十分擔憂，因他在60元水平買滙豐。

這位會計師除了一筆過買，更會月供滙豐，因他覺得滙豐是大藍籌，給他十分安全感，股息率又高，是非常好的資產對象。可惜，這位會計師手上很多滙豐是在60元水平買入的，近期滙豐因國際政治關係，受到許多的壓力，造成了不少不明朗因素，令他十分害怕，這段時間情緒十分低落，從而導致濕疹發作，痛苦萬分。

這篇文章被網民熱議，有網民慨嘆：「人類總要重複同樣的錯誤！」皆因2017年初，一位33歲的士司機在討論區發帖，表示自己靠滙豐「食息」達財務自由、成功提早退休。他2017年2月在討論區發帖：

我今年33歲，終於成功靠買匯控退休了！

我揸咗的士11年，每月開足30日工，每日揸12個鐘，一個月平均儲蓄$17500，一夠錢就買匯控，唔理咩價位；世紀供股果期我手持5200股，到上個月終於買夠40000股，每個月收過萬蚊息，依家可以退休了!

我同阿媽住自置頹樓，一個月用幾千蚊就夠了，以後我可以做毒L，唔較鬧鐘起床，日日打機，上網，睇書，打波了，好開心！

自滙豐4月宣布今年不派息後，不少網民關注這位的士司機失去滙豐的股息收入，會否打亂他的財務自由計劃。

的士司機、會計師買滙豐，齊齊被「獅王」不派息而打亂財務自由部署，這事例很值得追求財務自由者警剔。記得財經博客止凡今年4月在《iMoney》專欄提醒，達成財務自由應適度分散投資：「散戶要防止投資項目出事，可做的不多。加上，若太集中單一資產項目，萬一出事將嚴重影響生活。」

在此節錄止凡兄的專欄內容，以下四點可謂定立財務自由計劃的規條，值得銘記在心：

第一，集中投資與分散投資，經常是投資者討論的題目。筆者並不反對作合適的分散投資，原因有二。首先，投資股票，始終散戶的控制權有限，散戶要防止投資項目出事，可做的不多。加上，若太集中單一資產項目，萬一出事將嚴重影響生活。

第二，即使財自退休後，仍需習慣繼續監察投資組合。不時檢視與優化組合是需要的，別感到達標後就甚麼也不理。始終，市場會變化，資產會變質，有需要時要作出調整。

第三，被動收入大於日常支出就算財務自由，但這數字別計得太「剛剛好」，預留多點緩衝更好，因為若出現突如其來的變化，也不至於影響生活。記得當年借用了價值投資中的「安全邊際」概念來作比喻，被人留言質疑指一派胡言，「安全邊際」並非這個意思，今次就不用了。

第四，年輕人達到財務自由，需注意日後年紀增加與健康變化，有機會令醫療開支大增，出現失預算的情況，亦是一大風險。

「别把所有資產放在同一個籃子」，是避免投資風險的傳統智慧。筆者想起《iMoney》專欄作者林本利博士(林Sir)有一個股票投資規條——每隻股票只佔投資組合的10%，而且投資要涵蓋不同板塊，例如分散於新經濟股、銀行股、地產股、中港美ETF等。

林本利博士將於9月2日為《iMoney》主講「亂市投資錦囊」講座，分享在新冠肺炎疫症、中美角力、香港政局不穩的亂局下，投資者應如何自處？又會透露其最新部署，多年來跑贏大市7至10%的股票投資策略，以及如何為下一代在英國預備第二家園。

【林本利博士: 亂市投資錦囊】

日期: 2020年9月2日（三）

時間: 7:30pm – 9:30pm

形式: Zoom網上直播

費用: 早鳥價HK$300 (原價HK$350)

*凡於8月25日（星期二）或之前報名，可享早鳥價。

網上報名: https://tinyurl.com/ims200902

回贈禮品 價值高達HK$100*

《iMoney智富雜誌》1個月電子版（價值HK$100，如屬現有訂戶，到期日將順延）

電郵： imktg@hket.com

 

緊貼iMoney智富，助你步向財務自由

【財務自由】多元資產冀達財務自由　80後審計人：財務自由係有選擇權

【財務自由】一家四口旅居沖繩　岑皓軒：移居前準備多元資產　無懼動盪

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 葉卓偉

欄名 : 財務自由教室

最新專欄文章 更多

【財務自由教室】教你用「4%法則」推算財務自由所需身家　怎樣用「4%法則」做到財務自由？
2020/08/09
【財務自由教室】教你用「4%法則」推算財務自由所需身家　怎樣用「4%法則」做到財務自由？
【財務自由教室】實現財務自由要多少身家？　教你預算財務自由所需資產
2020/08/04
【財務自由教室】實現財務自由要多少身家？　教你預算財務自由所需資產
【財務自由教室】甚麼是財務自由？　一圖睇清財務自由基本概念
2020/07/24
【財務自由教室】甚麼是財務自由？　一圖睇清財務自由基本概念
退休 股票 止凡 林本利 滙豐控股（00005） 儲蓄 被動收入 財務自由

上一篇文章

【港股追蹤】三大電訊商首隻派成績表　業績有睇頭

下一篇文章

【美股策略】憧憬經濟復甦　買定金融股追落後?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫情】首個新冠疫苗於俄羅斯誕生　普京女兒已接種
【新冠疫情】首個新冠疫苗於俄羅斯誕生　普京女兒已接種
【樓市現象】業主趕移民劈250萬沽太古城 呎價僅1.56萬 為何代理指業主以「靚價」沽貨﹖
【樓市現象】業主趕移民劈250萬沽太古城 呎價僅1.56萬 為何代理指業主以「靚價」沽貨﹖
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜
【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜
【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！
【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！
【樓市現象】筍盤賣一個少一個 買家怕錯失機會鬥快入市 新婚客睇樓5小時即購淘大
【樓市現象】筍盤賣一個少一個 買家怕錯失機會鬥快入市 新婚客睇樓5小時即購淘大