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【零售寒冬】海港城G2000分店自2月起每月拖欠五成租金　貼告示指店舖已被執達吏接管

即市財經 21:10 2020/08/12

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田北辰指，自去年社會運動開始至今年疫情，集團生意下跌約50%至60%，其中海港城G2000分店的生意額及不上租金。

本港第三波疫情未有大幅回落跡象，反映疫情仍未受控。在限聚令兩人、晚市禁堂食等防疫抗疫措施下，零售業未見曙光。本地連鎖時裝品牌G2000位於尖沙咀海港城的分店，突貼出告示指該店鋪已被執達吏接管需暫停營業，告示同時批評業主九龍倉置業 （01997） 未有體恤苦況。G2000主席田北辰承認，海港城G2000分店已被執達吏接管，主要由於自2月起拖欠一半租金。

田北辰指，海港城G2000分店的告示由員工所寫，目的是希望向消費者解釋暫停營業的原因。他指，自去年社會運動開始至今年疫情，集團生意下跌約50%至60%，其中海港城G2000分店的生意額及不上租金，他曾希望與對方商討減租但不果，因此自2月起只交一半租金，因此依據合約，九置要追回海港城G2000分店拖欠的另一半租金。

根據海港城G2000分店的玻璃櫥窗貼上告示，指分店已被執達吏接管，需暫停營業，並批評業主在「去年持續的社會運動，本店鋪的生意已嚴重受損，但業主仍沒有絲毫體恤；今年緊接的疫情更令我們雪上加霜，儘管租金有所寬減，可惜我們依然入不敷支。原則上，本公司認為業主在此艱難期間，已掌握本公司銷售數據，仍繼續苛索，實屬不合情理。」告示最後呼籲消費者可選擇到其他分店，並就引起不便向消費者致歉。

九置主席吳天海早前指，上半年已為租戶提供超過10億元現金援助，這並非一個小數目，但單靠業主不能拯救地球，因業主也有其困難，如需要支付銀行貸款、員工薪酬等。

相關文章：【零售寒冬】吳天海：租戶與業主同樣有問題　「業主不能單方面拯救地球」

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編輯：陳韻妍

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