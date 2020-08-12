【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）

▲ 騰訊回應美國禁令，指WeChat與微信是兩種不同的產品。

美國總統特朗普上周發行政命令，將禁止美國企業或個人與騰訊 （00700） 旗下「WeChat」交易。騰訊今日發布業績，管理層在騰訊業績會議中，不斷將內地版微信和海外版WeChat劃清界線，主席馬化騰於會議開首發言已提出：「或許有人分不清楚，WeChat和微信屬不同產品」。

騰訊首席財務官羅碩瀚指，美國行政命令只限制WeChat在美國的交易，不影響騰訊其他美國業務合作。

騰訊首席戰略官及高級執行副總裁James Mitchell在分析員會議稱，美國業務佔騰訊收入僅2%，美國廣告收入只佔1%，也指出美國的行政命令只限制美國司法權區，中國國內的美國企業廣告合作不會受影響。

騰訊總裁劉熾平補充，微信有大量廣告主，商戶在爭取廣告機會，只要有「廣告存庫（ads inventory）」，就會有相關收入。

特朗普美國時間上周四（6日）簽行政命令，同時對TikTok母企字節跳動和騰訊旗下微信出手，由當時計45日後限制騰訊不可就微信，與美國進行任何交易。騰訊目前在美國投資不少遊戲開發商，但微信用戶相對較少，有券商料美國微信用戶絕大多數為中國移民及留學生，料有共約590萬人，佔微信用戶不足1%。

劉熾平：國際化的確遭遇挑戰及困難

劉熾平在業績會上亦談及騰訊國際化戰略，稱騰訊國際化著眼長期，「目前取得不錯的進展」，特別是在遊戲等領域，他承認，未來的確面臨挑戰及困難，但騰訊聚焦三大原則，注重用戶隱私、數據安全等用戶體驗，遵循當地法規，與合作夥伴雙贏，相信長遠可支持騰訊國際化發展。

騰訊上季手遊延續強勢，收入按年大增62%。劉熾平稱，國內遊戲用戶時長雖然按季回落，但按年仍有增長。海外市場則受惠居家抗疫及新遊戲發布，月活躍用戶按年、按季均有顯著增長。

（第二版新增國際化及用戶時長內容）

相關文章：

【騰訊業績】騰訊上季經調整純利按年升28%勝預期 騰訊歐股升2%（第二版）

【騰訊業績】騰訊次季手遊續強勢 收入按年大增62%

【騰訊禁令】騰訊WeChat被禁 券商認為對騰訊影響有幾大？

【騰訊禁令】特朗普擬禁WeChat 騰訊在美國還有哪些業務？

【騰訊禁令】特朗普簽令騰訊微信、字節跳動45日後禁交易 美官員：只限微信、騰訊收復一半跌幅（第四版）

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

記者：麥德銘、陳健婷