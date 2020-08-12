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【定期存款】人民幣產品需求旺 7港銀齊加人幣定存息

即市財經 23:55 2020/08/12

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人行在港推300億人民幣央票前夕，大小行爆人幣定存加息戰，包括東亞加入搶存戰。

明天（8月13日）人民銀行將在港標售央行票據，總額300億元（人民幣，下同）；在抽資效應下，加上近日離岸拆息挾高，而內地亦由放水的主調改為收水，人民幣的頭寸頓稍呈緊絀，港銀亦爆人民幣定存息的搶客戰。本周至少有7間中外資港銀鬥加人幣定存息，包括東亞 （00023） 、上商、華僑永亨、大眾銀行、交銀香港及集友等；當中以招商永隆最勇進，連環推7個逾兩厘息的特惠息，頓成為冠絕全城的「高息王」。

如以3個月短存計，招商永隆今天（8月12日）新推3個月享2.5厘，以相同存期計，問鼎最高息（見表）；入場費為10萬元。假如上車銀碼較少，一萬元亦可以開立，3個月為2.45厘，亦拋離原本居首的集友、旗下的2.3厘；招商永隆扒頭變冠軍。

上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉指，現時最受歡迎是3個月存期，因息率不俗，且有—定靈活性；況且，最近人幣拆息走高，該行望進一步吸納新資金及客戶，故亦提高定存息率 。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享透露，近日離岸人幣拆息挾升，繼本周一（10日）金管局的流動性安排幾近「借爆」後；翌日的隔夜息定價盤超逾5厘，較周一的2.8厘高；場外更挾息至大約6厘。至於今天的情況，無論是隔夜息或一年長息，皆逾3厘；當中3個月報3.08厘，一年為3.2厘，續處高位。

中港略呈水緊 專家指有4大原因

招商永隆司庫蕭啟洪認為，中港略呈水緊的主因有4，包括︰

（1）內地最近微調幣策，稍為收水，令在岸拆息高企，跨境拆息亦扯升；

（2）個別同業作相關的跨境調撥，以應付內地頭寸稍緊；

（3）受惠弱美元，反觀人幣具息差優勢，外資續吸納A股及內地債市；

（4）適逢明天人行在港推總額300億元央票，疊加抽資因素，皆令市場對人幣有短期的資金需要。

王良享又說，正因跨境拆息扯升，料人行明天向機構大戶推售的3個月期央票，以及餘下百億元則為一年期，兩者的票面息率將皆逾兩厘。再者，參考二手市場，現時3個月的票息約為2.2厘，一年期稍高、約2.22厘，同期美債不足0.1厘的超低息吸引，故料總額300億元必獲超購。

此外，綜觀同樣是低風險的定存，港銀這兩個存期最高齊報2.5厘，畢竟招商永隆新推3個月、半年、9個月及一年定存息皆享2.5厘，為冠全城的「高息王」，入場費齊為10萬元，所以專家預計，人行的長短期央票的中標息率有望衝破兩厘。

倘若人行的央票突破兩厘大關，可扭轉對上一次此兩個期限的票息創歷史新低，因5月14日投標的3個月期央票，中標息率乍現1.77厘；一年亦只得1.78厘，皆破天荒創新低，其時受內地為抗疫連番降準及變相减息，推低拆息，導致上述央票的債息跌穿兩厘刷史上新低。不過，其總申購額逾797億元，超購1.66倍。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈補充，內地快將公布的中期借貸便利操作（MLF）利率料維持不變；下周四（20日）的LPR（貸款市場報價利率）報價也持平，主因是疫後內地專注重啟經濟，已由寬鬆的幣策，微調變為減慢放水。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 定期存款

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