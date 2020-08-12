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【港股業績】騰訊系閱文上半年蝕逾30億　花旗瑞銀齊削目標價

股樓投資 21:16 2020/08/12

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騰訊(00700)旗下網上文字平台營運商閱文集團（00772）公布上半年業績，截至今年6月中期業績盈轉虧，錄虧損32.9億元人民幣，去年同期純利為3.9億元人民幣，不派息。主要由旗下新麗傳媒商譽減值約40億元所致。閱文今日被資金洗倉，全日大跌9%報45.8元。

相關文章：【700騰訊業績】騰訊中期純利620億升21％　網遊次季收入按季升3％

多間大行在閱文績後相繼下調其目標價。花旗發表研究報告指，閱文上半年收入勝於該行預期，但經調整盈利仍按年跌94％至2,200萬元人民幣，低於該行預期，相信和市場推廣支出高於預期有關，該行將其目標價由62元下調至59元，維持「買入」評級。花旗亦將閱文2020至2022年度盈利預測下調47％、17％及5％。花旗相信，閱文會加強和騰訊和第三方工作室合作，擴大用戶基礎。

瑞銀則指，閱文上半年收入雖低於該行及市場預期，但網上閱讀收入則高於預期，假設集團和新麗傳媒及騰訊等更多合作，該行維持對其長遠前景正面看法，維持其「買入」評級，惟目標價由69元下調至63元。瑞銀又將閱文今年度收入下調1.8％，在推廣成本高企的情況下，把閱文本年度非通用會計準則盈利下調24％。

相關文章：【700騰訊業績】騰訊今日放榜　哪個盈利要先看？

撰文 : 李尚毅

閱文集團（00772） 經濟

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