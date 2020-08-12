高鑫零售上半年多賺逾16% 中小型超市為未來開店方向

▲ 高鑫零售指，顧客對購物便利性的訴求越來越高，未來展店小型化和社區化是必然的發展方向。

阿里巴巴 （09988） 有份入股的高鑫零售 （06808） 上半年收入按年增5.1%至531.7億元（人民幣，下同），經營溢利增11%至33.5億元，純利增16.8%至20.6億元，不派中期息。高鑫零售指，顧客對購物便利性的訴求越來越高，未來展店小型化和社區化是必然的發展方向，故將集中開設中型及小型超市。

上半年銷售貨品所得收入增6%至514.9億元，同店銷售增長為5.7%。受疫情影響，商店街部分租戶於疫情期間暫停營運，加上停業期間的租金獲豁免，租金收入按年跌18.8%至16.8億元。

下半年料開30間小型超市

截至今年6月底止，高鑫零售有481個大賣場，透過簽訂租約或收購地塊的方式，已物色並取得43個地點開設大賣場，其中37家在建。另外，集團有3個中型超市，計劃下半年開設兩至三家中型超市及30家小型超市。

高鑫零售表示，2020年注定是不平凡的一年，疫情加速養成了消費者的線上購買行為，同時疫情過後綫上競爭將進一步加劇，認為要做到 「立於不敗之地」，需要從消費者角度出發，把好的商品、好的價格、好的服務，透過全渠道、多業態，推介給消費者。

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編輯：袁諾曦