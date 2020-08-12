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【中美貿戰】港貨輸美須標中國製造　珠寶業憂徵稅打擊大

商業 20:49 2020/08/12

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香港珠寶製造業廠商會主席杜源寧表示，業界擔心香港製造的珠寶，將受到美方徵收與中國相同的貿易戰關稅。(資料圖片)

9月25日起，港製商品出口美國須標中國製造，香港珠寶製造業廠商會主席杜源寧表示，美國為香港珠寶出口最大市場，包括香港及中國製造的珠寶，措施對珠寶業界打擊很大。

【中美貿戰】香港製商品出口至美國　日後需標記為「中國製造」

若細看港產品，根據工業貿易署的數據顯示，2019年港產品出口美國約37億元，佔7.7%。而整體港產品出口總貨值為477億元，其中「雜項製品」內「首飾、金器及銀器，及其他寶石或半寶石製成品」為最大，佔總貨值的20.7%。

杜源寧透露，旗下約5至6成會員有出口珠寶到美國，均表示十分擔心。中美貿易戰起初，不少會員將工序由內地移至香港，沒想到如今香港亦受牽連，擔心香港製造的珠寶，將受到美方徵收與中國相同的貿易戰關稅。

【中美貿戰】 港製輸美產品變「中國製造」　港手錶品牌：料消費者印象大打折扣

業界冀增加出口中東　減少依賴美國市場

他補充，現時香港製造的珠寶出口到美國須徵7%關稅，若標中國製造，恐徵收與中國相同的15%關稅，若零售商將關稅轉嫁給消費者，或會影響購買意慾，相信香港珠寶出口美國的生意，會進一步下跌。

杜又指，現時業界正商討如何處理產地來源問題，並會密切留意美國進一步的具體執行措施。不少會員亦希望增加出口中東市場，以減少對美國的依賴。

【中美貿戰】港輸美產品需標為中國製　港紡織商：未知如何挽回客戶信心

至於香港製造與中國製造，對消費者是否有影響？九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌認為，不少買家主要考慮珠寶品牌、質素及售價，加上珠寶由不同地點加工，如香港設計、內地加工，再交回香港作最後處理工序，因此，消費者的第一關注點未必是產地。

記者：朱悅瀅

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