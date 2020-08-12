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【每日焦點】小米推55吋OLED透明電視　華為Watch Fit智能手錶官方圖曝光

科技 20:14 2020/08/12

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近日，小米與華為兩間公司紛紛「踩過界」，發展手機以外的業務。

小米與華為同樣是中國內地著名手機品牌，近日兩間公司紛紛「踩過界」，發展手機以外的業務。小米推出透明電視主打未來科技感，而華為就發表智能手錶，硬撼Apple的市場地位。

小米正式踏入10周年，宣布推出多款限定新產品，當中包括採用55吋OLED面板設計的小米透明電視，是「小米電視大師」系列第二款產品。其機身厚度只有5.7mm，猶如一塊透明玻璃，並採用圓形底座，底座同時是主機及喇叭，可支援Dolby ATMOS杜比全景聲和DTS雙解碼技術。

建議售價為人民幣49,999元（約港幣55,633元），現已開放中國地區市場預購，並將於本月16日正式開賣。

【全球量產】小米推55吋OLED透明電視

另一方面，華為即將發表新款智能手錶Huawei Watch Fit，據說將與9月發表的Mate 40系列手機同步推出，日前有網民率先在Twitter曝光有關規格資料，以及宣傳圖片和歐洲市場的官方定價。其外型設計與Apple Watch極度相似，採用1.64吋長形AMOLED屏幕。錶身設有灰黑色、銀色和金色3種選擇，而矽膠錶帶則配有黑色、薄荷綠、粉紅和橙色4款。其內置電池能提供10天的續航力，同時支援Android 5.0和iOS 9.0或以上系統。

雖然華為暫時尚未正式提供有關Watch Fit的任何詳細消息，不過爆料者稱，歐洲市場的定價為119歐元（約港幣1,081元），最快將於9月在柏林IFA 2020亮相。

華為新智能手錶官方圖曝光　傳與Mate 40同步推出　

責任編輯：施雯雯

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