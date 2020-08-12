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蘇格蘭有火車出軌 有指司機在內3人傷重不治

環球社會熱點 22:38 2020/08/12

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英國蘇格蘭阿伯丁郡（Aberdeenshire）地區有火車出軌，天空新聞引述消息指，火車司機傷重不治，另有2人死亡及1人失蹤，現場相片及影片可見有大量白煙。當局派出近30部消防車、救護車及救護直升機前往現場搶救。

蘇格蘭東北部有火車出軌

事發時，一輛Scotrail HST的4卡火車，正由阿伯丁（Aberdeen）前往格拉斯哥（Glasgow）的皇后街（Queen Street），於斯通黑文（Stonehaven）南部發生出軌意外。

英國交通警方證實，當地時間上午9時43分收到意外通知。

由於這班是早上6時多的早班火車，故車上乘客不多，根據紀錄有6名乘客，另有6名工作人員。

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）以「極度嚴重」（extremely serious）形容今次意外。蘇格蘭地區大部分火車營運暫停。

蘇格蘭東北部近日受雷電及暴雨侵襲，不少地區出現水浸，暫時未知意外是否與此相關。

Network Rail Scotland今早9時45分亦於Twitter上載片段，指意外事發地點附近路軌有水浸情況。（相關片段

責任編輯：嚴智勇

當局派出多部消防車、救護車及救護直升機搶救

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