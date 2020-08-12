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【黃金時代】金價高位急回　剖析金價未來動向

股樓投資 21:10 2020/08/12

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金價周二起（11日）突然大插水，最高由2020美元跌至周三（12日）的1867美元，跌幅高達7.6%，創2013年以來最大單日跌幅。雖然現時已略為回升至1935美元，但2000元大關仍然失守。

在疫情後一直徘徊在1700至1750水平，但在上月中旬升至1800美元水平後，便在半個月間猶如一支箭般升上2073美元的高位，半個月升幅接近15%，技術上旱已呈超買現象。

相關文章: 【金價走勢】金價崩盤失守1900美元　黃金避險魔法失靈？

直至周二，當俄羅斯傳出疫苗研發成功後，市場對經濟前景更見憧憬，美國國債息率應聲上揚，當中美國十年期國債升至0.6厘，與月初只有0.5厘相比，升幅超過三成，這也觸發黃金好倉的拆倉潮，令金價回吐。

論點一、貨幣政策

到底黃金會否打回原形？關鍵就在於短期債息的走向，當初黃金之所以能夠上破2000美元，正是因為債息愈見愈低，更準確說是真實利率（名義利率減通脹）愈來愈低，令持有黃金機會成本不斷下降。現在市場正是關注，如經濟前景好轉，債息便會不跌反升，屆時金價便會下跌，重演2013年的金價慘況。

但現在與當年最大的分別是，當時美國聯儲局正部署收緊貨幣政策，但由最新的議息會議所見，公開委員會仍然預期疫情對經濟的影響不會在短時間內終結，意味低息環境仍然持續。

再者最近市傳聯儲局正考慮使用「孳息曲線控制」（Yield Curve Control，YCC) ，即為中長期債息壓至一個較低目標，以確保私人信貸市場的借貸成本處於低水平，而為確保銀行有利潤空間，短期債息也會同步壓低。局方雖然未動用此武器，但確保利率處於低水平已是市場共識，利好黃金價格。

論點二、美元走勢

今輪金價下跌，除了建基於美債息上揚外，或多或少也與美元反彈有關，現時美元指數已略為反彈至93。不過，美國民主共和兩黨正爭論新一輪的經濟刺激措施，而眼見美國大選臨近，兩黨將施盡渾身解數獲取選民歡心，第二輪紓困措施已是如箭在弦，只是兩黨就失業金額外補助以及其他補助還存在很大分歧，如果通過新一輪紓困措施，美國的財政赤字將會加劇，令美元升勢難以維持。

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論點三、經濟前景

唯一需要擔心的是，2013年至2017年間，金價之所以出現低潮，正正是出現經濟好、低通脹的情況，加上聯儲局謀求收緊貨幣政策，令名義利率上升同時，通脹未能同步上揚，令真實利率愈來愈高（名義利率減通脹）。故此，倘若疫情對經濟不利的影響全然減去，經濟復甦同時通脹又沒有到來，屆時黃金或會再次成為「爛銅」。

不過，現階段經濟前景未明，局方仍不敢輕舉妄動，這些因素正正為金價帶來支持。更重要是，如果今輪美元下跌是源自於對美元的信心危機，金價的潛力絕不止於此。

 

 

撰文 : 林展鋒

議息 疫情 貨幣政策 經濟 指數 銀行 通脹 美元 紓困措施 俄羅斯

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