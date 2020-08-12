【香港製造】 港製輸美產品變「中國製造」　港手錶品牌：料消費者印象大打折扣

▲ 本地個人化自訂手錶品牌EONIQ認為，要將港製產品改標籤為「中國製造」在消費者角度而言實為大打折扣。（EONIQ Facebook圖片）

美國政府公告，香港製造並出口美國的商品，必須貼上「中國製造」的標籤。本地個人化自訂手錶品牌EONIQ認為，要將港製產品改標籤為「中國製造」在消費者角度而言實為大打折扣，亦未能預期市場反應。

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EONIQ 由設計、製造、零件探購、組裝、包裝等工序均源於香港。雖然其手錶均是客製化，品牌主攻B2C市場，在鐘錶身上未印有「香港製造」商標，但品牌創辦人黎鈞國認為，亦會擔心消費者會對裝運發票或標籤資訊存疑。「消費者下單時是香港製造，但裝運發票卻寫中國製造， 都會擔心影響品牌印象」。

黎透露，美國市場生意佔比約5成。原本正與美國商戶商討，計劃於當地設立倉庫寄存產品，方便於當地發貨並減低消費者運費，但估算現時此計劃需告吹。為應對有關影響，他計劃將部份生產工序遷離香港，例如組裝、品質控制等。

另一本地鐘錶萬希泉陀飛輪品牌的美國業務佔約5%，其創辦人兼老闆沈慧林指，在鐘錶業而言，「香港製造」手錶直接出口至美國的成本昂貴，起碼需將當地零售價調高3成，倘進口關稅再與中國商品看齊，成本將更高，唯有改變策略靠訂制服務突圍。

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記者：蘇穎琪