【新冠肺炎】大新杏花邨分行1名員工確診 正徹查曾與確診者有緊密接觸客戶

▲ 大新銀行杏花邨分行1名員工確診，分行將於本月25日重開。

香港新冠肺炎疫情反覆，今日再有62宗確診個案，較昨日有明顯反彈。大新銀行 （02356） 杏花邨分行1名員工確診，並即時安排分行其他員工家居隔離14日，該分行預定8月25日重開。

大新銀行宣布，今日接獲杏花邨分行1名員工確診的消息，並即時同一分行的其他同事，及安排家居隔離14日；目前正徹查並將儘快通知最近曾與確診員工，有緊密接觸的客戶。

杏花邨分行已即時關閉，進行全面及徹底的清潔和消毒，並預定於8月25日重啓業務。停業期間，客戶可到最就近的太古城分行。大新銀行確認，其他分行及營業地點的運作未受影響。

大新銀行續指，會繼續密切監察所有員工的健康狀況，如有需要並會向他們提供支援，以過渡這艱難的時刻。

另外，ViuTV表示1名製作部員工確診感染新型肺炎，所有與確診者有密切接觸的員工已經隔離並會接受病毒測試。

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編輯：趙穎妍