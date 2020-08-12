【物管業績】新城悅服務上半年多賺61% 在管面積較去年底增18.4%

▲ 新城悅服務上半年多賺61%，不派中期息。

新城悅服務 （01755） 公布，截至6月底止半年業績，期內收入為12.2億元（人民幣.下同），按年升42.7%；純利1.89億元人民幣，按年升61.1%；每股盈利0.23元；不派中期息。

集團的物業管理服務收入為5.3億元，佔上半年收入的約43.3%，按年增長約33.3%。隨著房地產行業進入新房交付的高峰期，加之集團第三方拓展戰略的漸顯成效，集團的在管面積正快速增加。於6月30日，集團的在管面積為約7120萬平方米，較2019年末的約6020萬平方米淨增加約18.4%。

截至6月底止，集團的合約面積為約1.67億平方米，較2019年底增加1420萬平方米或約9.3%，其中新城系的合約面積佔比為約74.2%或約1.24億平方米，第三方的合約面積佔比為約25.8%或約4300萬平方米。上半年本集團的第三方拓展戰略展現出良好的效果，通過競標和合資公司帶來的第三方合約面積達到約7300萬平方米，按年增長達到約135.5%。

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編輯︰侯景成