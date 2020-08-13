創科破頂升近7%　中期多賺16%中期息增17%至6.82仙

▲ 創科實業上半年銷售額按年增12.8%至42億元，電動工具及地板護理業務均增逾一成。

創科實業 （00669） 上半年多賺16.3%至3.3億元（美元，下同），中期息按年增17.8%至6.82仙。期內，創科實業銷售額按年增12.8%至42億元，電動工具及地板護理業務的銷售額均增逾一成。創科股價今早高開近8%，創新高，盤中高見91.75元﹐最新報90.9元，升6.8%，成交額1520萬元。

主要收入來源電動工具業務按當地貨幣計算，上半年銷售額按年增長14%至37億元，其中MILWAUKEE業務增長 13.3%，主要受惠於持續推出新產品。創科表示，期內專注擴充MILWAUKEE 個人防護裝備（PPE系列，為滿足專業用家日益增長的儲存需求，正擴充MILWAUKEE PACKOUT 系統，而PACKOUT目前備有22款獨特產品。

上半年整體毛利率按年增0.4個百分點至38%。

創科表示，踏入第二季度初期，集團即着手發掘能夠支援客戶及捕捉擴大市場份額的機會，於是大膽決定增加產量、加速新產品開發及擴大全球銷售覆蓋面，故集團不僅能夠應付客戶對庫存和店面銷售支援的需求，更跑贏同業，並獲得可觀的市場份額。

創科指，集團具備良好條件在下半年再創佳績，將持續擴張全球生產網絡。現時研發流程正在全速前進，集團將持續積極投資於快速高效產品的開發流程。

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編輯：袁諾曦