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【防疫抗疫基金】餐飲處所（社交距離）資助計劃　食肆明日起可遞交通知書

商業 20:01 2020/08/12

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食環署今日宣布，即將安排向成功申請餐飲處所（社交距離）資助計劃的申請人，發放第二筆資助款項。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，港府禁止餐飲業夜間堂食，以及設有多項社交距離措施。食物環境衞生署（食環署）今日（8月12日）宣布，即將安排向成功申請餐飲處所（社交距離）資助計劃的申請人，發放第二筆資助款項。

【防疫抗疫基金】建造業長散工保就業計劃　料8月中旬發放

在獲發第二筆資助前，成功申請並已獲發放首筆資助款項的申請人，須向食環署提交附有簽署的通知書，以確認申請人已按時提交今年5月至7月、經執業會計師發出的證明書，證明在該等月份內並未裁員，以及有不少於8成的資助額，應用於支付相關處所員工的薪金。

【防疫抗疫基金】失業率創新高　發展局創逾6,500個有時限職位

申請人由明日（8月13日）起，須連同已填妥及簽署的通知書，以電子方式，經署方為其持牌處所而設的專屬網上帳戶遞交。有待署方核實有關資料後，盡快發放第二筆資助。

合資格申請人，按牌照上所訂明的樓面面積，分兩筆等額發放25萬元至220萬元資助，並用作支付今年5月至10日期間，有關處所員工薪酬。至於首12.5萬元至110萬元資助，已於6月起陸續發放。

【香港疫情】Cleanfreak.STORE擬進攻市區　以科研做防疫產品作賣點

責任編輯：馬意文

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