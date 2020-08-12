【新冠肺炎】指俄疫苗未經充分測試　德國衛生部長質疑成效

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）表示，俄羅斯的新冠疫苗尚未經過充分測試，認為研究疫苗應該以提供安全產品為前提，並非純粹為了成為率先開始為人們接種疫苗的國家。他表示：「這並不是要以某種方式搶先發行，而是要擁有一種有效且經過測試為安全的疫苗。」

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施潘指出，「過早開始為數百萬甚至數十億人接種疫苗可能很危險，因為如果疫苗接種不當，很可能會扼殺人們對疫苗的接受，因此，我對俄羅斯的情況持懷疑態度。」斯潘續指說，即使是在疫情肆虐期間，也必須進行適當的研究和測試並公佈結果，使人們對疫苗充滿信心。

由於一般只有大約10％的臨床試驗是成功的，科學家擔心俄羅斯可能會將國家聲譽置於人們安全之上。惟俄羅斯總統普京和當局其他官員表示，疫苗是完全安全的，預計將於10月開始在俄羅斯進行大規模推廣。

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責任編輯：梁翠麗