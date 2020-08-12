  • 28°C
香港時間 : 2020813日 (四) 15:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】指俄疫苗未經充分測試　德國衛生部長質疑成效

環球政經 19:50 2020/08/12

分享：

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）表示，俄羅斯的新冠疫苗尚未經過充分測試，認為研究疫苗應該以提供安全產品為前提，並非純粹為了成為率先開始為人們接種疫苗的國家。他表示：「這並不是要以某種方式搶先發行，而是要擁有一種有效且經過測試為安全的疫苗。」

其他文章：【新冠疫情】首個新冠疫苗於俄羅斯誕生　普京女兒已接種

其他文章：黎巴嫩新冠肺炎確診案再創單日新高　貝魯特港口爆炸恐加重疫情傳播

施潘指出，「過早開始為數百萬甚至數十億人接種疫苗可能很危險，因為如果疫苗接種不當，很可能會扼殺人們對疫苗的接受，因此，我對俄羅斯的情況持懷疑態度。」斯潘續指說，即使是在疫情肆虐期間，也必須進行適當的研究和測試並公佈結果，使人們對疫苗充滿信心。

由於一般只有大約10％的臨床試驗是成功的，科學家擔心俄羅斯可能會將國家聲譽置於人們安全之上。惟俄羅斯總統普京和當局其他官員表示，疫苗是完全安全的，預計將於10月開始在俄羅斯進行大規模推廣。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：梁翠麗

普京 疫情 德國 俄羅斯 疫苗 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市蝕讓】入伙兩年多　業主輪住輸　每單蝕過百萬
【疫市蝕讓】入伙兩年多　業主輪住輸　每單蝕過百萬
【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜
【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜
【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條
【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條
【二手減價潮】珀麗灣2房以1房價沽出 低市價14% 造價回到3年前
【二手減價潮】珀麗灣2房以1房價沽出 低市價14% 造價回到3年前
【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！
【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！
【樓市現象】業主趕移民劈250萬沽太古城 呎價僅1.56萬 為何代理指業主以「靚價」沽貨﹖
【樓市現象】業主趕移民劈250萬沽太古城 呎價僅1.56萬 為何代理指業主以「靚價」沽貨﹖