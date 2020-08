【澳洲疫情】華人留學生拍片違宵禁令 被批影衰中國人（有片）

▲ 澳洲墨爾本維持宵禁令,有3名華人留學生違反宵禁令,凌晨前往一間麥當勞餐廳拍片跳舞。

澳洲的新冠肺炎疫情持續,屬維多利亞州的墨爾本維持宵禁令。但墨爾本有3名華人留學生凌晨前往一間麥當勞餐廳拍片跳舞,更批評當地的宵禁措施寬鬆。3人的影片於網上引起一面倒批評,有網民更批評3人的行為「影衰」中國人。

澳洲廣播公司(ABC)報道,3名華人留學生拍攝標題為「深夜麥當勞」的影片,可見他們佩戴帽及口罩,周日(9日)凌晨2點半違反宵禁令外出。3人穿過僻靜無人的街道逃避警察,到鄰近的一間麥當勞餐廳。

其中一名學生於片中詢問:「深夜的麥當勞會為誰服務?」(Who does late-night McDonald's serve?) 而另一名學生則回應:「為我們這種英雄服務。」(It serves us — the heroic people.)

3名學生成功前往麥當勞,更在餐廳內跳舞,成功返回寓所後更表示:「這解釋了墨爾本的限制措施為何像放屁一樣。」(This is why Melbourne's restrictions are like a fart.)

3名留學生將影片上載到社交媒體微博,這段影片其後更獲網民於微信上瘋傳,短短數小時已吸引過萬人瀏覽。這些留學生的行為,引來大量網民的抨擊。有網民批評3人的行為不負責任,為了炫耀而不顧他人的安危。更有網民指,他們的行為使澳洲當地的中國留學生及移民蒙羞(put all Chinese migrants and international students in Australia to shame)。

3名留學生面對輿論批評,在微博刪除涉事影片及公開道歉,又聲稱會向警方自首。維多利亞州警方證實,他們因違反衛生指引,每人遭罰款1,652澳元(約9,000港元)。

