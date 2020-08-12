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【疫市蝕讓】入伙兩年多　業主輪住輸　每單蝕過百萬

股樓投資 19:23 2020/08/12

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疫情肆虐，影響樓市交投氣氛，再有半新盤蝕讓，舉例說，新地（00016）旗下西營盤明德山於2015年推出，首批折實平均呎價約21,655元，貼近二手水平。項目於2017年底入伙，更被香港專業驗樓學會選為當年最佳質素屋苑。不過，項目近期屢錄蝕讓。

市場消息指，眀徳山高層C室，實用面積410平方呎，兩房間隔，原叫價1,000萬元放盤，終以960萬元易手，屬市價水平。資料顯示，原業主於2016年以1,056.3萬元購入上址，持貨4年後易手，現帳面蝕96.3萬元，若連釐印費及佣金計，料蝕約150萬元。

翻查成交紀錄，即使兩個月前，即未爆發第三波疫情時，眀徳山也錄蝕讓。中原陳昌如說，眀徳山高層A室，實用面積505平方呎，兩房間隔，以1,475萬元易手，實用呎價29,208元，若連釐印費及佣金計，料蝕過百萬元。

有代理說，與其他地區同面積住宅相比，眀徳山叫價較高，始終位於港島區，而且落成不久。代理續說：「叫價過千萬，客源本身少，加上現時疫情肆虐，此類單位好難吸客，部分業主趕住賣，寧願蝕讓也要沽貨，雖然帳面蝕，但部分業主早前出租單位，七除八扣，其實只蝕少少。」

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撰文 : 黃卓賢

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