【長實白武士】高銀金融獲長實過渡貸款　一筆34億元債務獲押後至9月中還款

▲ 高銀金融其中一筆約34億元的債務，已獲債權人口頭同意將還款日期押後至9月中。

高銀金融 （00530） 上月底確認遭追討債務，據Debtwire引述消息報道，高銀金融由於獲得長實 （01113） 提供的過渡貸款，令其一筆原本於4月到期的34億元夾層貸款（mezzanine loan），已獲債權人口頭同意將還款日期押後至9月中，暫時紓緩了高銀金融的債務壓力。

高銀金融上月底委任長實高層馬勵志，出任高銀金融的副主席及非執行董事，市場已傳出長實將擔任高銀金融的白武士。李澤鉅上周在長實分析員會議上指，長實及高銀是很不同的公司，希望能與高銀討論合作尋找協同效應，目前討論進行中，並稱自己指不宜為高銀回答問題，有確實事項時會盡快公布。

據Debtwire報道指，高銀金融董事長潘蘇通向包括中國光大銀行、德意志銀行、EnTie銀行等債權人表示，有意透過長實 （01113） 提供的新貸款，為該筆34億元債務進行再融資。事實上，夾層貸款人自7月起，從設定的利息儲備戶口提取資金，用作抵銷高銀金融應償付的3個月利息，預期該戶口會自9月中起，繼續撥款支付高銀金融拖欠的利息。

雖然馬勵志加入後，成功令上述的債務還款期延後，但馬勵志與高銀金融的另一批債權人的談判則未如上述般順利。高銀金融旗下九龍灣高銀金融國際中心發展商賜譽，上月遭優先抵押票據持有人（包括新加坡主權基金GIC及德意志銀行）委任的接管人Borrelli Walsh入稟，要求接管高銀金融國際中心。

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