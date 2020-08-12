印度Google測試「人物卡片」功能　可自行加入個人資料圖片

▲ 最近，Google在印度推出新的「人物卡片」（People Cards）服務，讓所有人都能擁有專屬的個人簡介頁面。

相信很多人都有在Google上搜尋過自己名字的經驗，最近，Google就在印度推出新的「人物卡片」（People Cards）服務，讓所有人都能擁有專屬的個人簡介頁面。

Google 於六個月前開始測試此項新功能，用戶只要在搜尋欄裡輸入個人姓名，就會出現有關的「名片」。如果是從事網絡銷售、保險經紀等工作的人，相信就會覺得這項功能相當有用，方便在商業世界中交換名片。

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想要加入個人卡片的方法簡單，用戶只需在Google搜尋欄中輸入「Add me to search」，然後在登入Google帳號後，就能夠於表格輸入自己的照片、名字、聯絡資訊、職位名稱、網站等公開資訊。當日後有人搜尋你的名字時，系統就會先出現你的「人物卡片」，而其他人就可直接透過卡片與你聯繫。

▲ 當有人搜尋你的名字時，系統就會先出現你的「人物卡片」，而其他人就可直接透過卡片與你聯繫。

此外，為了防止身份冒用以及隱私外洩，Google也特別針對「人物卡片」推出幾項保安政策。具體來說，一個Google帳戶只能申請一張「人物卡片」，同時必須透過個人電話號碼認證才能成功申請。

而且，用戶也能針對資訊不準確、品質低或是冒用的人物卡片進行檢舉，並透過反饋機制向Google反映；而如果你不再想使用此項功能的話，也可以隨時刪除。

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對於擁有相同名字的人或會造成搜尋上的不便，不過Google表示，如果遇到此類情況，在搜尋結果列表中，將會出現多張不同的名片，用戶可透過位置、職業等訊息進行區分比對，來找到正確的對象。目前該功能僅在印度推出，仍未知道會否推廣至其他國家。

責任編輯：施雯雯