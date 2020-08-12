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微軟Xbox Series X 11 月登場　支援千款遊戲

科技 20:45 2020/08/12

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據Microsoft官方最新表示，Xbox Series X 將會於11月推出，並將支援過千款來自過去四代的Xbox遊戲。

微軟（Microsoft）的次世代主機 Xbox Series X原定於聖誕消費季上市，不過據Microsoft官方最新表示，Xbox Series X 將會於11月推出，並將支援過千款來自過去四代的Xbox遊戲。

不過深受玩家關注的Xbox Series X 首發招牌遊戲 《最後一戰：無限》（Halo Infinite）要延期到 2021 年推出。未知在缺少主打護航遊戲的加持下，Xbox Series X與對手的PS5的競爭會否大受影響。

其他熱門遊戲如《看門狗 自由軍團》（Watch Dogs: Legion）及《刺客教條 維京紀元》（Assassin's Creed Valhalla）等則會透過Smart Delivery技術，讓已購入的玩家直接在新機上免費暢玩優化版。

《Overcooked》即將登陸PS5及Xbox Series X

《NBA 2K21》透露PS5、Xbox Series X遊戲將加價　最平約542元

此外， Microsoft亦提到會有過千款橫跨全Xbox平台的遊戲可以暢玩，以及超過 100 款專為 Xbox Series X 效能作最佳化的遊戲計劃在年內推出如：《 Destiny 2 》、《 Forza Horizon 4 》、《 Ori and the Will of the Wisps 》等。

手機版動物森友會將於香港上架　無需再跨區遊玩

責任編輯：張寶燕

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