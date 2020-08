微軟Xbox Series X 11 月登場　支援千款遊戲

▲ 據Microsoft官方最新表示,Xbox Series X 將會於11月推出,並將支援過千款來自過去四代的Xbox遊戲。

微軟(Microsoft)的次世代主機 Xbox Series X原定於聖誕消費季上市,不過據Microsoft官方最新表示,Xbox Series X 將會於11月推出,並將支援過千款來自過去四代的Xbox遊戲。

不過深受玩家關注的Xbox Series X 首發招牌遊戲 《最後一戰:無限》(Halo Infinite)要延期到 2021 年推出。未知在缺少主打護航遊戲的加持下,Xbox Series X與對手的PS5的競爭會否大受影響。

其他熱門遊戲如《看門狗 自由軍團》(Watch Dogs: Legion)及《刺客教條 維京紀元》(Assassin's Creed Valhalla)等則會透過Smart Delivery技術,讓已購入的玩家直接在新機上免費暢玩優化版。

《Overcooked》即將登陸PS5及Xbox Series X

《NBA 2K21》透露PS5、Xbox Series X遊戲將加價 最平約542元

此外, Microsoft亦提到會有過千款橫跨全Xbox平台的遊戲可以暢玩,以及超過 100 款專為 Xbox Series X 效能作最佳化的遊戲計劃在年內推出如:《 Destiny 2 》、《 Forza Horizon 4 》、《 Ori and the Will of the Wisps 》等。

手機版動物森友會將於香港上架 無需再跨區遊玩

責任編輯:張寶燕