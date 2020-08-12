【美股焦點】炒實體經濟回暖　美股ETF有咩選擇？（附股價表現）

▲ 羅素2000指數是以羅素3000指數中市值最小約2000隻股票組成，較知名的羅素2000指數ETF為ishares羅素2000指數ETF（IWM）

環球投資氣氛由避險轉至略為偏好風險，疫情後被視為「穩陣之選」的科技股出現回吐，資金則換馬至傳統經濟股，欲炒經濟活動解封。對個別股份未算熟悉的美股投資者若要炒作，又應如何部署？本網綜合了部分近來表現不俗、在美國上市的美股行業ETF，以供投資者參考。

為減低波幅，宏觀因素、上落波幅等因素對價格造成的風險，本網僅列出主要行業相關ETF，商品、槓桿與反向產品、貨幣ETF均沒有包括在內。

以大行業劃分的話，最受惠經濟活動解封的實體經濟行業，自然是金融行業。最為人熟悉的美股金融行業ETF，當然是SPDR金融類股ETF （XLV） ，該ETF最近一個星期累升4%，最近一個月則累升7.4%。假若投資者希望集中配置美國銀行行業，則有SPDR標普地區性銀行ETF（KRE），該ETF近一周累升7.8%，近一個月累升13.2%。

假若環球經濟確實解封，市場對能源之需求亦將回升，SPDR標普油氣開採與生產ETF（XOP）近一個月率先向上，累漲14.2%，近一星期則揚2.2%；若想集中石化產品的製造及銷售，則可留意SPDR能源類股ETF（XLE），其股價近一星期升2.1%，近一個月彈8.1%。

除此之外，實體經濟活動解封，房屋及建屋需求亦有可能增加。投資者若欲部署，不能忽視SPDR標普房屋建商ETF（XHB），該ETF近一周累升1.8%，近一個月則累升17.8%。

以更闊更角度來看，假若投資者看好整個美國本土經濟反彈，押注中小型股的回報理應不低。要最全面覆蓋這個概念，最直接之方法乃關注羅素2000指數，羅素2000指數是以羅素3000指數中市值最小約2000隻股票組成，較知名的羅素2000指數ETF為iShares羅素2000指數ETF（IWM）。

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ETF 近一周累計變幅（截至8月11日收市） 近一個月累計變幅（截至8月11日收市） SPDR標普地區性銀行ETF（KRE） +7.8% +13.2% SPDR金融類股ETF （XLV） +4.0% +7.4% SPDR標普油氣開採與生產ETF（XOP） +2.2% +14.2% SPDR能源類股ETF（XLE） +2.1% +8.1% iShares羅素2000指數ETF（IWM） +2.0% +12.4% SPDR標普房屋建商ETF（XHB） +1.8% +17.8%

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記者：莫亦熙