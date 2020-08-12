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【外賣優惠】Delifrance推優惠　外賣自取白汁碎蛋包只須15元

商業 18:46 2020/08/12

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Delifrance近日推出連串外賣自取優惠。

新冠肺炎疫情持續，各餐廳推出外賣優惠吸客。Delifrance近日推出連串外賣自取優惠，以及限定食品。例如只限自取的「快閃正能量套餐」，最高可獲五七折優惠，餐單包括：2至3人份量的「CHEERFUL SET」和4至6人份量的「WONDERFUL SET」，折扣優惠分別為188元和297元。不過，網上訂購最少須3個工作天，分店訂購則須1個工作天。

【美食優惠】Klook推期間限定優惠　10項美食買一送一或半價

該餐廳同時推出全日「Grab & Go驚喜優惠」，食客以15元優惠價購買白汁碎蛋百吉包，17元則有法式鴛鴦配百吉包（白汁碎蛋及白汁吞拿魚）。若想加配飲品，需要再加13元。

【消費優惠】Visa推獨家優惠　foodpanda及Dyson均有折（附優惠碼）

另外，Delifrance還推出8折訂購到會美食。若訂購滿200元到會美食，可再獲贈送50元禮券一張，訂滿400元，送2張50元禮券，如此類推。至於最新的限定食品，包括三重芝味系列，限定飲品則為夏日荔枝。

Delifrance最新的限定飲品為夏日荔枝。（Delifrance官網截圖）

最新的限定食品，包括三重芝味系列。（Delifrance官網截圖）

【美食優惠】大家樂額外送現金券　買300元送300元享早午晚餐優惠

責任編輯：馬意文

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