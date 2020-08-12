【新冠肺炎】「藥房盛世」不再 原價200元奶粉減至50元

新冠肺炎疫情至今還未消退，已經持續了大半年，餐飲業與零售等行業都大受影響。旺角西洋菜街及波鞋街曾是自由行的購物天堂，藥房更是內地旅客的「重點行程」。

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不過，收疫情影響，約10多間店舖陸續倒閉，包括多間藥房。有藥房店員表示，早上開店到中午時分只有數人光顧，猜測老闆打算清貨退租，原價約200元的奶粉減價至50元。

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除此之外，鄰近波鞋店亦有不少店舖進行「割喉式」大贈送，進行買一送一，不少人認為這些鞋店清貨後就會關門大吉。

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責任編輯：翁嘉陽





