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【新股IPO】美證監下逐客令 陸金所赴美IPO與時間競賽?

即市財經 18:26 2020/08/12

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面對美國當局建議新規，迫令未能遵守美國審計監管要求的中國概念股退市，平保（02318）旗下財富管理平台陸金所，仍傳出趕赴美股上市消息，市場人士對此也許大惑不解。

相關文章：【新股IPO】陸金所集資額縮至156億元　擬今年內完成美國上市（第二版）

根據美國財政部及證監會最新建議，華府擬限令所有美股上市的中概股於2022年1月前，讓美國審計監管機構PCAOB查閱審計底稿，或由核數師的美國母公司與中國子公司「共同核數」（co-audit），否則需由美股退市；未符相關規定的新上市申請，即時不予受理。

新規估最快30日生效 上市申請不受理

外指引述熟悉美國監管規例的市場人士稱，美國證監會須就相關修例諮詢市場意見，並草擬規例，估計最少需時30日至60日，新例才會正式生效。

相關文章：特朗普盯上港交所 金融戰逼近？

陸金所現時向美證監提上市申請，估計正是試圖趕在新規生效前，未來1、2個月內趕赴美股上市。若如此，陸金所上市日程就如同與時間競賽，可能較上月公布A+H上市計劃的螞蟻集團，預期最快9月招股的時間表更快。

陸金所上市如時間競賽 或搶先螞蟻IPO

據報陸金所是以保密形式美國證監會提上市申請，暫未能網上查閱陸金所的上市申請文件，亦無法確認陸金所能否符合美國審計監管要求。但美國PCAOB未能查閱中概股審計底稿，主要是中國財政部不願配合，相信並非單一企業能改變的政策。

撰文：劉德斌

 

陸金所 美國 中國概念股 美股 證監會 中國財政部 審計 IPO 美國財政部
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