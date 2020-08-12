【iPhone 12】傳4G版iPhone 12下年初推出　售6200元

有關蘋果得5G版iPhone 12近日消息不斷，據外媒《Business Insider》最新引述韋德布希證券（Wedbush Securities）分析師Dan Ives，Strecker Backe、Ahmad Khalil共同撰寫的研究備忘錄指出，蘋果將在今秋推出多款5G iPhone，而4G版iPhone 12則要到下年初才登場。

報道指，分析師最新的調查認為4G版iPhone 12最早的發表時間大概為2021年2月份，定價或為800美元（約6200港元）。

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不過若比拼蘋果爆料達人Komiya日前在Twitter上列出的iPhone12系列售價，預計最平的5G版iPhone 12最平699美元（約5400港元），是次由韋德布希證券分析師指出4G版iPhone 12售價，就將高出約800港元！同時亦較目前蘋果官網顯示，iPhone 11售5,999港元起的價格，以及第二代iPhone SE 3,399港元起昂貴。

不過以上有關iPhone 12 系列的價格及推出時間等，均有待蘋果官方公布。

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責任編輯：張寶燕