【澳洲疫情】維多利亞州死亡創新高 料9月底解居家令

澳洲的新冠肺炎疫情持續，墨爾本所屬的維多利亞州周三（12日）再增21名患者死亡，創單日死亡新高，其中16宗與護老院有關。維多利亞州政府表示，預計如疫情在9月未見反彈，或會於9月底正式解除居家令。

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澳洲的第二波疫情主要來自維多利亞州，該州周三再新增21宗死亡病例，死者的年齡介乎70多歲至100多歲。同日新增410宗確診病例，目前該州有662名患者住院，其中43人於深切治療部留醫，25人要使用呼吸機。

該州有1,929宗護老院相關的活躍病例（未痊愈病例），其中幾乎全部病例（1,923宗）都屬私營護老院，僅得6宗涉及公營護老院。其中476名長者已由護老院轉移至醫院留醫。州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，對護老院及醫護人員相關病例持續增加的情況感到憂慮。

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維多利亞州財長馬丁（ David Martine）表示，預設疫情將於今年第三季內，由第四階段回落至第三階段，估計會於9月底結束。維多利亞州的封鎖措施為期約6周，料於9月13日結束。因此該州的居家令維持的時間，料較封鎖措施更長。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 維多利亞州政府表示，預計如疫情在9月未見反彈，或會於9月底才正式解除居家令。