【新冠疫苗】杜特爾特願試俄羅斯疫苗 自信關係老友 可優先取貨

▲ 菲律賓總統杜特爾特自願參與俄羅斯疫苗測試，對俄羅斯的疫苗充滿信心。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情全球大流行，各國加緊研發和搶購疫苗。自俄羅斯疫苗率先跑出後，菲律賓總統杜特爾特明言，自己願意參與俄羅斯疫苗測試，對俄羅斯的疫苗充滿信心；又揚言，憑與俄羅斯的關係，應可率先獲得疫苗。

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菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）接受國營廣播公司RTVM訪問表示：

「我將公開接種（疫苗），成為首個參與實驗的人。」（“I will volunteer to receive it in public. I will be the first to be experimented on.” ）

杜特爾特明言，對俄羅斯生產的疫苗很有信心，認為其疫苗對人類有益，希望到年底時，可過一個沒有新冠肺炎的12月。他不諱言，憑菲律賓與俄羅斯的關係，相信能比其他國家優先獲得疫苗。

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周二（11日）宣布批准使用該國研發對抗新冠肺炎的疫苗，已通過所有必要的測試，堪稱世界第一。但多位美國衛生專家和疫苗專家先後質疑俄羅斯疫苗的安全性和有效性。有指該疫苗尚未進行第3期大型臨床試驗。

普京更指，他女兒已經接種俄羅斯的新冠疫苗，曾經輕微發燒，但並無大礙，且順利產生大量抗體。

幾位美國衛生領導人和疫苗專家對疫苗是否被證明是安全有效的表示了懷疑。 該疫苗的人體試驗數據尚未發布，並且尚未進行大型3期試驗。

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責任編輯：葉芷樺