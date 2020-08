【新冠疫苗】杜特爾特願試俄羅斯疫苗 自信可優先取貨

新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情全球大流行,各國加緊研發和搶購疫苗。自俄羅斯疫苗率先跑出後,菲律賓總統杜特爾特明言,自己願意參與俄羅斯疫苗測試,對俄羅斯的疫苗充滿信心;又揚言,憑與俄羅斯的關係,應可率先獲得疫苗。

菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)接受國營廣播公司RTVM訪問表示:

「我將公開接種(疫苗),成為首個參與實驗的人。」(“I will volunteer to receive it in public. I will be the first to be experimented on.” )