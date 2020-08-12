【外賣優惠】15蚊有白汁碎蛋百吉包　Delifrance 3大外賣自取優惠

本港每日的新冠肺炎確診個案維持雙位數，晚市堂食仍然被禁，為了防疫，各大餐廳都推出外賣自取優惠，其中Delifrance的優惠多多，只需要15元就可以有白汁碎蛋百吉包，更推出57折套餐及易賞錢獨家優惠。

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1. 15元白汁碎蛋百吉包

只需要15元就可享白汁碎蛋百吉包，加多2元就可以升級，享法式鴛鴦配百吉包，即白汁碎蛋加白汁吞拿魚口味。優惠更是全日供應！

2. 57折套餐

餐廳推出「快閃正能量套餐」節扣高達57折，有2至6人的套餐選擇。以2至3人套餐為例，只需188元就有分別6件經典法國白汁三文魚卷及焗醬燒無添加激素雞翼，以及約2.1磅卡邦尼汁煙肉芝士焗長通粉，不失為周末的晚餐選擇。但要留意，透過網上訂購需在3個工作天前訂購，分店訂購則需一個全天前訂購。

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3. 易賞錢獨家優惠

即日起至9 月 30 日，易賞錢 App 會員只要在購買外賣自取時不索取即棄餐具，就可享75 折優惠。會員在付款時出示易賞錢App內的優惠碼即可。

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責任編輯：楊子瑩