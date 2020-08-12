【騰訊業績】騰訊次季手遊續強勢 收入按年大增62%

▲ 騰訊上季手遊業務延續首季強勁增長勢頭，收入按年大升逾6成。圖為騰訊旗下熱門手遊《和平精英》。

騰訊 （00700） 交出超越市場預期成績表，上季收入、經調整純利分別按年升29%、28%。手遊業務表現強勢，依然是騰訊次季績佳最大功臣，上季收入按年大增62%，遠勝市場45%預期，錄得360億元（人民幣，下同）。受惠疫情「宅經濟」，騰訊今年首季手遊收入已按年大升64%，管理層曾指引第二季用戶時長等或隨疫情受控回落，惟沒礙手遊業務上季維持強勢表現，延續首季高速增長。

騰訊稱，上季手遊業務主要由《和平精英》、《王者榮耀》等國內遊戲，以及海外手遊收入增長所推動。不過電腦遊戲續表現疲弱，上季收入按年跌6.8%至109億元，整體網絡遊戲收入按年增長4成至383億元。

值得留意是，市場現時不單炒作騰訊受惠疫情期間娛樂需求急增，更憧憬騰訊手遊業務進入大周期，支持遊戲業務在未來2至3個季度繼續維持出色表現。騰訊旗下《地下城與勇士》手遊原定今日正式上綫，惟因遊戲內防沉迷系統需要升級，上綫時間推遲。此外，市場預期《英雄聯盟》手遊年內有望推出，海外大熱的《使命召喚手遊》也已在內地獲發版號，獲准商業化。

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記者：陳健婷