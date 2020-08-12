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恒指升353點重上25000 騰訊上季經調整純利升28%勝預期

即市財經 18:05 2020/08/12

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財經焦點速覽

港股今日早段曾跌約200點，及後在金融股帶下倒升，恒生指數全日升353點或1.4%，收市報25244點，重返25000點之上，成交約1441億元；重磅股滙豐 （00005） 升4.8%、友邦 （01299） 升3%。騰訊 （00700） 收市後放榜，上季經調整純利按年升28%勝預期，管理層將於今晚舉行業績會，對美國微信禁令解讀、應對措施料成焦點。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數升353點重上25000　滙豐友邦貢獻逾半升幅（不斷更新）

【騰訊業績】騰訊上季經調整純利按年升28% 勝預期（第二版）

【國泰業績】國泰半年虧損98.65億元　員工減約1200人、9月維持運力不足一成（不斷更新）

【金價走勢】美元升、債息彈　黃金牛市是否已完？

【美國大選】賀錦麗成拜登副手 首位非裔女副總統候選人

【精選投資分析】

港股上落恒指24800爭持 A股轉弱國指10000整固（第六版）

金價超買急回 造就低吸機會（第四版）

【習總有話兒】餐飲股可恥 農業股為榮？（第二版）

【藍籌業績】受惠「內循環」本地股 恒隆地產有排彈（第三版：新增績後券商最新目標價表）

【資金拆倉】黃金科技股齊瀉美債息升 風險資金拆倉要留神（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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