恒指升353點重上25000 騰訊上季經調整純利升28%勝預期
即市財經 18:05 2020/08/12
港股今日早段曾跌約200點，及後在金融股帶下倒升，恒生指數全日升353點或1.4%，收市報25244點，重返25000點之上，成交約1441億元；重磅股滙豐 （00005） 升4.8%、友邦 （01299） 升3%。騰訊 （00700） 收市後放榜，上季經調整純利按年升28%勝預期，管理層將於今晚舉行業績會，對美國微信禁令解讀、應對措施料成焦點。
【今日財經焦點】
【港股市況】恒生指數升353點重上25000 滙豐友邦貢獻逾半升幅（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊上季經調整純利按年升28% 勝預期（第二版）
【國泰業績】國泰半年虧損98.65億元 員工減約1200人、9月維持運力不足一成（不斷更新）
【精選投資分析】
港股上落恒指24800爭持 A股轉弱國指10000整固（第六版）
【藍籌業績】受惠「內循環」本地股 恒隆地產有排彈（第三版：新增績後券商最新目標價表）
【資金拆倉】黃金科技股齊瀉美債息升 風險資金拆倉要留神（訂戶專享）
-------------------------
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱
8月4日起一連8個星期二晚上7：30，八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情
欄名 : 財經焦點速覽
最新專欄文章 更多
2020/08/10
2020/08/06
2020/08/05