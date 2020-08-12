【資金流向】炒染藍概念近尾聲美團續跌 北水仍流入5億

北水繼續流入港股，不過流入規模持續縮減，今日港股通錄得淨流入2.6億元，流入規模遠低於8月份早前的日子。另方面，今日港股尾市發力，收市升逾350點，一舉突破25000關，大市成交亦逾1,400億元，不過北水未在升市中加碼，反映北水並非全面看好港股後市。

北水續買美團 （03690） ，科網股續受壓，美團股價連續第二日下跌，今日跌2%。美團扭轉近期的升轉，一方面是受累中美科技戰拖累科網板塊，一方面是炒染藍的概念已近尾聲，恒指公司將於本周五公布恒指季檢結果，美團股價一早已炒高，於染藍消息公布前，股價已回軟。不過北水續流入美團，今日錄得5.3億元淨流入，為今日北水買入最勁的港股。

至今日，北水已連續12日淨流入美團，累計淨流入53.5億元。

思摩爾 （06969） 亦續獲北水追捧，錄得淨流入逾3億元。小米獲近3億北水追捧。

連日炒復甦的濠賭股今日回軟，銀娛 （00027） 今日倒跌0.5%。北水續流入銀娛，淨吸納2億元。

另方面，北水淨沽售瑞聲 （02018） 近3億元。騰訊 （00700） 放榜前，北水輕微沽售騰訊近6,000萬元。

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責任編輯：錢家鋒