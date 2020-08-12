【綠色炸彈】稅務局今起發出稅單　有需要市民及企業可豁免分期繳稅附加費

稅務局今日（8月12日）開始發出2019／20課稅年度的稅單。因財政困難而未能依時清繳稅款的納稅人，可在稅單繳稅期限日前申請分期繳稅。

稅務局在今年8月至2021年8月期間發出2019／20課稅年度薪俸稅、利得稅及個人入息課稅稅單。獲稅務局批准分期繳付的納稅人，如能依期繳交所有分期款項，可獲豁免徵收附加費，豁免期以稅單的繳稅期限日起計的一年為上限。

如納稅人有需要申請分期繳稅，需填妥申請表格並連同所須佐證資料及文件交回稅務局，相關詳情可參閱稅務局網頁（www.ird.gov.hk/chi/tax/cws2.htm）。需進一步資料，可致電查詢熱線187 8033。



政府表示，上述支援措施不適用於須在離港前清繳稅款的人士，以及繳納物業稅的納稅人。

責任編輯：葉卓偉

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