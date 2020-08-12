【美國大選分析】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登（訂戶專享） 環球政治 20:22 2020/08/12 分享： 美國民主黨參議員賀錦麗獲選為副總統候選人，消息受注目程度之高，在過往大選也甚為罕見，原因當然與競選拍檔拜登的高齡有關，令外界評估賀錦麗日後「坐正」的機會大增。因此，在輔助拜登以外，賀錦麗顯然也視此為往上爬的機會，緊緊抓住今次機會。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選】《環時》提醒勿將賀錦麗取中文名 誤解為對華友好 今日 【美國大選】《環時》提醒勿將賀錦麗取中文名 誤解為對華友好 【美國大選】賀錦麗對中國立場如何？ 警惕但未算敵視 今日 【美國大選】賀錦麗對中國立場如何？ 警惕但未算敵視 【美國大選】民調：6成人料拜登難做滿4年總統 副手坐正 今日 【美國大選】民調：6成人料拜登難做滿4年總統 副手坐正 【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣 今日 【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享） 【新冠疫苗分析】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？（訂戶專享） 今日 【新冠疫苗分析】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣 今日 【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣 千金應買心頭好？ 先看看經濟再說（訂戶專享） 今日 千金應買心頭好？ 先看看經濟再說（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數 2020/08/11 【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數 總統大選 選舉 拜登 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入