【美國大選分析】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登（訂戶專享）

美國民主黨參議員賀錦麗獲選為副總統候選人，消息受注目程度之高，在過往大選也甚為罕見，原因當然與競選拍檔拜登的高齡有關，令外界評估賀錦麗日後「坐正」的機會大增。因此，在輔助拜登以外，賀錦麗顯然也視此為往上爬的機會，緊緊抓住今次機會。

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