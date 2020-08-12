【美國大選】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登
美國民主黨參議員賀錦麗獲選為副總統候選人，消息受注目程度之高，在過往大選也甚為罕見，原因當然與競選拍檔拜登的高齡有關，令外界評估賀錦麗日後「坐正」的機會大增。因此，在輔助拜登以外，賀錦麗顯然也視此為往上爬的機會，緊緊抓住今次機會。
- 賀錦麗受重視，外界憂拜登高齡
- 暗地發功爭取，成功獲拜登青睞
- 料賀錦麗積極作為，替日後鋪路
美國大選的焦點突然轉向，不再局限於特朗普和拜登，而是跳到賀錦麗的獲選之上，打破近日的選舉悶局。
副總統在華府傳統向來只是一個「防範性質」的職責，以便總統一旦無法再履行職務，副總統就會臨危授命。但在平安日子，副總統一般沒有負擔起太多責任，所以往往不太受到關注。
更遑論未當選的副總統候選人，就像4年前希拉莉的副手，相信沒太多人記得是凱恩（Tim Kaine）。即使是拜登當了8年副總統，對不少人來說只是「奧巴馬的副手」，如今支持拜登，動機不外乎是出於反對特朗普及支持奧巴馬。
至於賀錦麗今次當上副總統候選人，之所以備受矚目，是因為外界認為，今年11月將屆78歲的拜登即使當選，也無法完成4年總統任期，這種可能性確實是不可忽視。
根據民調機構Rasmussen的調查顯示，多達59%受訪美國選民認為，拜登不會做滿4年任期，意味需要副手賀錦麗頂上；而當中39%人認為，這情況非常可能發生。
賀錦麗似乎也看到這個可能性，退出黨內初選後，便已經積極行事。雖然她表示不會就副手人選事宜游說拜登，但實際上，她透過忠實盟友兼加州副州長庫納拉基斯（Eleni Kounalakis），聯絡了10多名前任和現任的加州官員、市長、工會和商界領袖，向拜登競選團隊施壓，促成跟拜登開會商討。
到了如今，賀錦麗順利成為拜登的副手，對她的雄心壯志僅僅是第一步，預料將不限於此。年僅55歲的賀錦麗，在政壇仍屬少壯派，正準備踏入政途的黃金時期。因此，她一旦當上副總統，無疑會為4年或之後自行問鼎白宮鋪路，讓仕途再上一層樓。而同時，還有更近期的目標，就是充當一名反傳統的副總統，主動參與華府決策。
或許就像霍士新聞主持人卡爾森（Tucker Carlson）所質疑，民主黨選擇的副總統人選，才是真正的總統人馬。縱使拜登勝選，兼且繼續坐鎮白宮，但副總統更可能是實際的白宮「話事人」，暗示老邁的拜登無力勝任繁重的總統職務，只能假手於人。這亦是不少人對支持拜登卻步的考慮。
不論事態會否按此預期發展，賀錦麗料將積極參與華府決策，以便替她日後正式競選總統、真正當家作主，提早打下基礎。
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撰文 : 陳啟賢
欄名 : 國金札記＋