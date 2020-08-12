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【定期存款】人民幣定存爆搶客戰 中資行推一年期最高息2.5厘

即市財經 18:27 2020/08/12

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港銀近日鬥加人民幣定存息，招商永隆新推2.5厘息，打破集友一年的2.4厘而變「高息王」。

人民幣定期存款爆搶客戰，招商永隆銀行於今天（8月12日）新推3個月、半年、9個月及一年人民幣定存息皆享2.5厘，頓成為同期冠絕全城的「高息王」，入場費齊為10萬元（人民幣，下同）。倘若銀碼較低，如以一萬元進場，3個月、9個月及一年人民幣定存息亦有2.45厘；半年期則為2.35厘。

這間中資行新推超高息，屬快閃定期存款優惠，適用於招商永隆銀行全新或現有的存款客戶，只須透過「 招商永隆銀行一點通」手機 App，以「快閃定期存款優惠劵」建立定期存款；但優惠有附帶條件，例如屬限時及不定期推出，每日名額有限，先到先得。

原本一年存息以集友的2.4厘最高，如今已被招商永隆的2.5厘取代，為長息的「高息王」；以10萬元門檻計，追息族一年穩袋2,500元利息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 定期存款

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