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【俄羅斯疫苗】料兩周內可推出 衛生部長否認安全成疑

環球社會熱點 17:44 2020/08/12

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新冠肺炎疫情全球大流行，各國加緊研發新冠肺炎疫苗應對，俄羅斯疫苗跑出成全球第一，料兩周內可推出，惟各界關注俄羅斯疫苗的安全問題。俄羅斯衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）指，各界對俄羅斯疫苗不安全的指控是毫無理據，並且是出於對競爭的恐懼。

穆拉什科周三宣布，這款由俄羅斯國防部及衛生部門屬下機構Gamaleya Research Institute合力研發的新冠疫苗「Sputnik V」，會在兩周內開始推出，首12個月的目標是量產5億劑。

【俄羅斯疫苗】全球首款獲批疫苗信得過？專家咁睇

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穆拉什科又指，接種計劃會是自願性質，例如部份醫生體內已有抗體，他們可自行決定接種與否。

按照一般規定，疫苗應先作三輪人體測試，才交由國家監管機構都審查疫苗試驗結果，並決定是否批准使用疫苗。然而，「Sputnik V」尚未進行第三階段的人體測試。

【俄羅斯疫苗】未作最後測試就獲批 專家：魯莽、愚蠢

【新冠疫苗】俄羅斯搶先研發 美衛生部長：安全才重要

俄羅斯4月頒布一項新法律，為了加速疫苗研發，取消了在批准疫苗註冊之前，必須進行第三階段的人體測試的要求。

為疫苗提供資金的俄羅斯直接投資基金 (Russian Direct Investment Fund) 行政總裁迪米特里耶夫（Kirill Dmitriev）認為，在疫情全球大流行之尔，法律允許該機構，一邊向高風險人士接種疫苗，一邊進行第三階段的人體測試，是正確的做法。

第三階段的人體測試會在周三於俄羅斯開始，有2,000名測試者參加。「Sputnik V」網站顯示，阿聯酋、沙特阿拉伯、巴西和墨西哥亦在周三開始測試。

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責任編輯：林嘉莉

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