【亞太區調查】在家工作長逾半年開始掛住公司? 仲量聯行：逾6成打工仔想返辦公室工作

自年初以來新冠肺炎於全球肆虐,民眾在家工作(Work From Home)成為全球職場新常態。本港於上月爆發新冠肺炎第三波疫情,不少公司再次實行在家工作安排。隨著大家在家工作的日子愈來愈久,原來不少打工仔開始懷念回公司上班的日子。據仲量聯行調查,新冠肺炎疫情肆虐亞太地區期間,區內平均68%的受訪僱員曾在家辦公,其中61%曾遙距工作的受訪者表示懷念在辦公室工作。

過去大半年間,相信亞太區上班一族已適應在家工作的安排,但原來大部分人仍希望重返辦公室。仲量聯行發表最新名為《Home and away: the new hybrid workplace?》(在家辦公:新的混合工作場所?)的亞太區報告,調查訪問了亞太區內澳洲、中國、印度、日本及新加坡共5個國家約1,500名員工的觀點。僱員一致認為,他們雖享受在家辦公的自由,但亦懷念在辦公室工作時的人際互動及面對面的交流。

調查也顯示,66%的千禧世代受訪者較其他年齡組別受訪者渴望重返辦公室,他們強調在辦公室工作有三大好處,包括可促進人際交流、擁有專業的辦公環境,以及集中精神工作。此外,81%的千禧世代同意在科技已足以支持在家工作,52%認為在家工作的生產力更高。然而,部分受訪者則表示受到空間和設施限制,令他們難以有效地在家工作。

值得留意的,是次調查中,有61%曾遙距工作的受訪者表示懷念在辦公室工作,並希望未來可採取結合更多彈性工作安排的混合辦公模式。仲量聯行認為,在大部分情況下,辦公空間將繼續享有作為最理想工作環境的重要性,提供了一種無法在遙距工作中複製的文化,但員工在家工作期間,已靈活掌握個人和工作之間的安排,因此,企業要將家庭辦公室、共享工作間、衛星辦公室及總部辦公室並存,實現真正的混合辦公模式。

仲量聯行大中華區研究部主管黃志輝指出,在亞太區,僱員的居所往往空間較小,令辦公室生活顯得尤其重要。僱員也表示辦公室仍然能滿足其專業需求的重要空間。「我們的調查發現,香港、中國內地和日本的僱員希望清楚劃分個人及工作生活。然而,在新冠疫情之後,辦公室的設計和感覺將徹底改變,有意推展其遙距工作計劃的公司,需要評估辦公室能如何滿足員工的體驗模式和需求。」該行相信,辦公室將永遠存在,但遙距辦公的接受程度亦會愈來愈高。

