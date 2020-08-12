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【亞太區調查】在家工作長逾半年開始掛住公司? 仲量聯行：逾6成打工仔想返辦公室工作

股樓投資 17:46 2020/08/12

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自年初以來新冠肺炎於全球肆虐，民眾在家工作（Work From Home）成為全球職場新常態。本港於上月爆發新冠肺炎第三波疫情，不少公司再次實行在家工作安排。隨著大家在家工作的日子愈來愈久，原來不少打工仔開始懷念回公司上班的日子。據仲量聯行調查，新冠肺炎疫情肆虐亞太地區期間，區內平均68%的受訪僱員曾在家辦公，其中61%曾遙距工作的受訪者表示懷念在辦公室工作。

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過去大半年間，相信亞太區上班一族已適應在家工作的安排，但原來大部分人仍希望重返辦公室。仲量聯行發表最新名為《Home and away: the new hybrid workplace?》(在家辦公：新的混合工作場所？）的亞太區報告，調查訪問了亞太區內澳洲、中國、印度、日本及新加坡共5個國家約1,500名員工的觀點。僱員一致認為，他們雖享受在家辦公的自由，但亦懷念在辦公室工作時的人際互動及面對面的交流。

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調查也顯示，66%的千禧世代受訪者較其他年齡組別受訪者渴望重返辦公室，他們強調在辦公室工作有三大好處，包括可促進人際交流、擁有專業的辦公環境，以及集中精神工作。此外，81%的千禧世代同意在科技已足以支持在家工作，52%認為在家工作的生產力更高。然而，部分受訪者則表示受到空間和設施限制，令他們難以有效地在家工作。

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值得留意的，是次調查中，有61%曾遙距工作的受訪者表示懷念在辦公室工作，並希望未來可採取結合更多彈性工作安排的混合辦公模式。仲量聯行認為，在大部分情況下，辦公空間將繼續享有作為最理想工作環境的重要性，提供了一種無法在遙距工作中複製的文化，但員工在家工作期間，已靈活掌握個人和工作之間的安排，因此，企業要將家庭辦公室、共享工作間、衛星辦公室及總部辦公室並存，實現真正的混合辦公模式。

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仲量聯行大中華區研究部主管黃志輝指出，在亞太區，僱員的居所往往空間較小，令辦公室生活顯得尤其重要。僱員也表示辦公室仍然能滿足其專業需求的重要空間。「我們的調查發現，香港、中國內地和日本的僱員希望清楚劃分個人及工作生活。然而，在新冠疫情之後，辦公室的設計和感覺將徹底改變，有意推展其遙距工作計劃的公司，需要評估辦公室能如何滿足員工的體驗模式和需求。」該行相信，辦公室將永遠存在，但遙距辦公的接受程度亦會愈來愈高。

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撰文 : 陳詠妍

在家工作 疫情 仲量聯行 新冠肺炎疫情

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