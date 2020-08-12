Adobe推Adobe Analytics流動應用程式 　iOS及Android同步上架

▲ Adobe宣佈推出 Adobe Analytics流動應用程式，無論身在何處，即使是散步時間都可以隨時分析資料數據。

Adobe宣佈推出 Adobe Analytics流動應用程式，無論身在何處，即使是散步時間都可以隨時分析資料數據。

【數碼轉型】Adobe推新計劃 助商戶設網上商店

這款應用程式藉由Adobe Experience Platform與客戶旅程分析（Customer Journey Analytics），為同類型首個提供客戶旅程綜合觀點的流動應用程式，範圍覆蓋網路、流動裝置、店內訊號和客服中心。它能夠讓用戶對其業務採取即時的行動，並推動客戶體驗管理（CXM）。

用戶只需透過簡單設定，互動式洞察和根據用戶需求的個人客製化都變得容易；透過自助服務功能，用戶可即時瞭解他們業務正在發生的變化。分析師和數據科學家可以透過預先制定的「記分卡制度」來規劃特定的體驗；而資深主管們就可以即時了解標準化指標，如營業額、網路流量或購物車放棄率等。

此外，分析師還可以強化記分卡，將不同的管道整合，提供對整體客戶旅程更深入的視角洞察，並理解這些數字背後的意義。

【數碼轉型】企業科技轉型留意顧客體驗 勿一刀切行事

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Adobe Analytics流動應用程式的用戶遍及零售、金融服務、政府機構及媒體等多個行業，並已於iOS和Android同步上架。

責任編輯：施雯雯