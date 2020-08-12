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【中概回流】騰訊為第二大股東　電商唯品會擬來港第二上市

股樓投資 17:51 2020/08/12

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據外電報道，2012年美國上市的內地電商唯品會（美：VIPS）考慮來港作第二上市，公司現正與財務顧問就第二上市進行磋商，初步預計最快於今年內上市。唯品尚未作出回覆。

騰訊(00700)旗下Tencent Mobility Limited持有唯品會約1,285萬股，持股約9.6%，為第二大股東。另一電商京東(09618) 旗下JD Entities亦持股約7.5%。

唯品會成立於2008年8月，總部設在廣州市，公司主要業務為互聯網在線銷售品牌折扣商品，當中包括名品服飾鞋包、美妝、母婴、居家等各大品類。

根據唯品會預測，公司第二季的業務表現將反彈，收益會按年上升0%至5%。大行則估計明年集團的銷售和盈利分別上升13%和21%。集團將於8月19日公布第二季業績。

要留意，唯品會股價向來甚為波動，股價雖然在2019年大升超過一倍，過去8年亦有4年升逾一倍，但其餘4年亦曾出現過逾70%的下跌幅度。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

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