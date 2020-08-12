  • 27°C
香港時間 : 2020812日 (三) 18:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【旅遊寒冬】難敵疫情衝擊　皇后酒店劈價1.4億沽

股樓投資 17:35 2020/08/12

分享：

疫情持續肆虐，對酒店業影響深遠，有業主索性劈價賣酒店，套現離場。土地註冊處資料顯示，西營盤皇后大道西199號全幢，即皇后酒店，剛以3.1億元易手，較早前叫價平約三成。買家為一家海外註冊公司，名為萬通控股有限公司。

資料顯示，皇后酒店樓高23層，建築面積約26,779平方呎，設40間房，原叫價4.5億元出售，終劈價1.4億元，以3.1億元易手。據了解，原業主於2004年以2,500萬購入上址，當時為寫字樓，其後改裝成酒店，經營十多年，現轉手帳面勁賺2.85億元。

由於上址原為寫字樓，新買家可將酒店拆卸，重建成寫字樓，又或把酒店房間裝修，改建成共享生活空間（Co-living Space）。

過往旅遊業興旺，不少投資者都改裝商廈，發展成酒店，惟目前旅客數字跌至谷底，加上本地疫情嚴重，預計酒店經營情況，短期內也難見起色，個別更可能要結業。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【一家四口 離家出走】岑皓軒：民宿餐廳攻守兼備
2020/08/09
【一家四口 離家出走】岑皓軒：民宿餐廳攻守兼備
【一家四口 離家出走】馬漪楠：泰國酒店業是危？是機？
2020/08/01
【一家四口 離家出走】馬漪楠：泰國酒店業是危？是機？
【疫市營商】九倉吳天海：業主也有業主的困難 不是單方面可以拯救地球
2020/07/30
【疫市營商】九倉吳天海：業主也有業主的困難 不是單方面可以拯救地球
【美國疫情】紐約逾八成餐廳及酒吧　無法全額支付租金
2020/08/06
【美國疫情】紐約逾八成餐廳及酒吧　無法全額支付租金
【新冠肺炎】慘過30年代大蕭條！　美國旅遊業超過800萬人失業
2020/08/10
【新冠肺炎】慘過30年代大蕭條！　美國旅遊業超過800萬人失業
酒店

上一篇文章

【網中人@iM網欄】自建電商團隊有困難？可找第三方電商服務代勞！

下一篇文章

【強積金MPF】研究機構：強積金總資產突破1萬億　打工仔人均擁23萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【樓市現象】筍盤賣一個少一個 買家怕錯失機會鬥快入市 新婚客睇樓5小時即購淘大
【樓市現象】筍盤賣一個少一個 買家怕錯失機會鬥快入市 新婚客睇樓5小時即購淘大
【新冠疫情】首個新冠疫苗於俄羅斯誕生　普京女兒已接種
【新冠疫情】首個新冠疫苗於俄羅斯誕生　普京女兒已接種
【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！
【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！
【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜
【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜
【樓市現象】業主趕移民劈250萬沽太古城 呎價僅1.56萬 為何代理指業主以「靚價」沽貨﹖
【樓市現象】業主趕移民劈250萬沽太古城 呎價僅1.56萬 為何代理指業主以「靚價」沽貨﹖