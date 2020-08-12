【旅遊寒冬】難敵疫情衝擊　皇后酒店劈價1.4億沽

疫情持續肆虐，對酒店業影響深遠，有業主索性劈價賣酒店，套現離場。土地註冊處資料顯示，西營盤皇后大道西199號全幢，即皇后酒店，剛以3.1億元易手，較早前叫價平約三成。買家為一家海外註冊公司，名為萬通控股有限公司。

資料顯示，皇后酒店樓高23層，建築面積約26,779平方呎，設40間房，原叫價4.5億元出售，終劈價1.4億元，以3.1億元易手。據了解，原業主於2004年以2,500萬購入上址，當時為寫字樓，其後改裝成酒店，經營十多年，現轉手帳面勁賺2.85億元。

由於上址原為寫字樓，新買家可將酒店拆卸，重建成寫字樓，又或把酒店房間裝修，改建成共享生活空間（Co-living Space）。

過往旅遊業興旺，不少投資者都改裝商廈，發展成酒店，惟目前旅客數字跌至谷底，加上本地疫情嚴重，預計酒店經營情況，短期內也難見起色，個別更可能要結業。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！