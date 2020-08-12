【微信禁令】美股研究機構Trefis：蘋果所受衝擊料輕　股價潛在下行空間僅9%

▲ Trefis形容，微信禁令的主要目的乃保護美國國家安全和私隱，不認為禁止內地iPhone用家使用微信對上述目的有多大幫助

中美衝突升溫之際，美國總統特朗普出手簽署行政命令「封殺」微信。考慮到蘋果（AAPL）公司旗下iPhone手機深受內地市場歡迎，有投資者擔心一旦iPhone不可安裝微信，蘋果手機銷量將大幅下降。不過，美國股票研究機構Trefis則在Forbes上發文，認為蘋果投資者不需對微信禁令過份憂慮。

Trefis認為，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）與特朗普關係不俗，例如2019年中美貿易緊張升溫時，後者更有意把蘋果產品從繳稅清單中剔除。而在今次事件中，Trefis亦相信蘋果將獲豁免，意味內地iPhone用家可繼續使用微信。

Trefis補充，微信禁令的主要目的乃保護美國國家安全和私隱，該行不認為禁止內地iPhone用家使用微信對上述目的有多大幫助。

據該行估計，若內地iPhone用家不能使用微信，蘋果明年在內地之銷售收入將減一半，至約220億美元，對比起明年整體銷售預測收入的2800億美元來說，佔比只有約9%，衝擊未算太重，故料蘋果股價的潛在影響，亦只有約9%。

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編輯：莫亦熙