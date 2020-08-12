  • 27°C
香港時間 : 2020812日 (三) 18:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【微信禁令】美股研究機構Trefis：蘋果所受衝擊料輕　股價潛在下行空間僅9%

即市財經 17:51 2020/08/12

分享：

Trefis形容，微信禁令的主要目的乃保護美國國家安全和私隱，不認為禁止內地iPhone用家使用微信對上述目的有多大幫助

中美衝突升溫之際，美國總統特朗普出手簽署行政命令「封殺」微信。考慮到蘋果（AAPL）公司旗下iPhone手機深受內地市場歡迎，有投資者擔心一旦iPhone不可安裝微信，蘋果手機銷量將大幅下降。不過，美國股票研究機構Trefis則在Forbes上發文，認為蘋果投資者不需對微信禁令過份憂慮。

Trefis認為，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）與特朗普關係不俗，例如2019年中美貿易緊張升溫時，後者更有意把蘋果產品從繳稅清單中剔除。而在今次事件中，Trefis亦相信蘋果將獲豁免，意味內地iPhone用家可繼續使用微信。

Trefis補充，微信禁令的主要目的乃保護美國國家安全和私隱，該行不認為禁止內地iPhone用家使用微信對上述目的有多大幫助。

據該行估計，若內地iPhone用家不能使用微信，蘋果明年在內地之銷售收入將減一半，至約220億美元，對比起明年整體銷售預測收入的2800億美元來說，佔比只有約9%，衝擊未算太重，故料蘋果股價的潛在影響，亦只有約9%。

【美股焦點】Instagarm涉非法收集用戶生物識別數據

【Tesla拆細】Tesla宣布股份一拆五　盤後股價飆升

【金價走勢】金價見頂未？施羅德投資：經濟政策經歷巨變　黃金升浪可再推進

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

編輯：莫亦熙

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 微信 特朗普 美元 銷售 香港 美國

上一篇文章

【資金流向】炒染藍概念近尾聲美團續跌 北水仍流入5億

下一篇文章

【MPF】強積金資產規模突破萬億元 受託人收費總額料達146億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）
【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）
【金價走勢】紐約期金挫近100美元　發生甚麼事？
【金價走勢】紐約期金挫近100美元　發生甚麼事？
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【美股市況】金價急瀉逾110美元或近6%　道指倒跌蒸發363點升幅納指跌1.7%（不斷更新）
【美股市況】金價急瀉逾110美元或近6%　道指倒跌蒸發363點升幅納指跌1.7%（不斷更新）
【金價走勢】金價見頂未？施羅德投資：經濟政策經歷巨變　黃金升浪可再推進
【金價走勢】金價見頂未？施羅德投資：經濟政策經歷巨變　黃金升浪可再推進