【MPF】強積金資產規模突破萬億元 受託人收費總額料達146億元

▲ 面世廿年的強積金，有分析指MPF總額剛突破萬億元，受託人的收入亦破146億元新高。

獨立強積金（MPF）研究的機構「積金評級」（MPF Rating）今天（8月12日）指，強積金總資產破天荒突破逾一萬億元，新報1.008萬億元；如以積金局的最新統計，計及所有基本使費的基金開支比率現為1.45%，即服務提供者的收益約有146億元。隨着MPF供款及投資水漲船高創新紀錄，打工仔寄望積金局招標的「積金易（eMPF）」平台快將揭盅，於2022年開始投入營運，大大精簡行政工序，變相令基金收費有大幅下調空間，以免血汗錢遭收費吞蝕，基金投資的回報無論賺蝕亦要交高昂的管理費。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指，在過去幾個月經歷投資市場劇烈波動後，從最新的月度資金流向，以及市場佔有率的數據來看，MPF資產目前總值為1.008萬億元，即每名成員的平均帳戶結餘為231,000元。今年邁向廿年的強積金，規模首破萬億元的里程碑。

強積金收費高企難下一向備受關注，而早前《彭博》引述消息指，積金局去年底開始「積金易」平台的招標工作，現已選出最後入圍的財團，其中平保 （02318） 旗下的金融壹賬通，以及電訊盈科 （00008） 牽頭的財團均有份，消息指，按現時的MPF總資產推算，中標財團未來10年可獲得約370億元收入。

報道續引述消息人士指，按照截至今年6月底止，強積金總資產9,680億元推算，中標的財團未來每年有望獲取約20億元至34億元的收益，相當於20至35點子的收費水平。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪